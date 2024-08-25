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Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели - РИА Новости, 25.08.2024
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16:01 25.08.2024 (обновлено: 16:09 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/netanyakhu-1968371058.html
Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели
Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели - РИА Новости, 25.08.2024
Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет малой дальности ливанского движения "Хезболлах" и всех беспилотников, запущенных в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:01
2024-08-25T16:09
в мире
израиль
ливан
тель-авив
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
моссад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет малой дальности ливанского движения "Хезболлах" и всех беспилотников, запущенных в воскресенье по стратегической цели в центре Израиля.Нетаньяху подчеркнул, что утром в воскресенье движение "Хезболлах" попыталась атаковать Израиль с помощью ракет и беспилотников, в связи с чем армия получила приказ "нанести мощный упреждающий удар для устранения угрозы"."Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет малой дальности, и все они были предназначены для нанесения вреда нашим гражданам и нашим силам в Галилее (север Израиля - ред.). Кроме того, ЦАХАЛ перехватил все дроны, которые "Хезболлах" запускало по стратегической цели в центре страны", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия."Это еще один шаг на пути к изменению ситуации на севере и благополучному возвращению наших жителей в свои дома", - добавил Нетаньяху, отметив, что это "еще не конец".Ранее израильские СМИ сообщали, что одной из целей предотвращенной ракетной атаки из Ливана был район Глилот к северу от Тель-Авива. Там расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html
https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хезболла, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели

Нетаньяху: ракеты "Хезболлы", нацеленные на цель в центре Израиля, были сбиты

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет малой дальности ливанского движения "Хезболлах" и всех беспилотников, запущенных в воскресенье по стратегической цели в центре Израиля.
Нетаньяху подчеркнул, что утром в воскресенье движение "Хезболлах" попыталась атаковать Израиль с помощью ракет и беспилотников, в связи с чем армия получила приказ "нанести мощный упреждающий удар для устранения угрозы".
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт
Вчера, 10:49
«
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет малой дальности, и все они были предназначены для нанесения вреда нашим гражданам и нашим силам в Галилее (север Израиля - ред.). Кроме того, ЦАХАЛ перехватил все дроны, которые "Хезболлах" запускало по стратегической цели в центре страны", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
"Это еще один шаг на пути к изменению ситуации на севере и благополучному возвращению наших жителей в свои дома", - добавил Нетаньяху, отметив, что это "еще не конец".
Ранее израильские СМИ сообщали, что одной из целей предотвращенной ракетной атаки из Ливана был район Глилот к северу от Тель-Авива. Там расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Нетаньяху пообещал спасенной россиянке сделать все для вызволения ее сына
23 августа, 18:43
 
В миреИзраильЛиванТель-АвивБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХезболлаМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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