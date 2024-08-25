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Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели
Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели - РИА Новости, 25.08.2024
Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет малой дальности ливанского движения "Хезболлах" и всех беспилотников, запущенных в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:01
2024-08-25T16:01
2024-08-25T16:09
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет малой дальности ливанского движения "Хезболлах" и всех беспилотников, запущенных в воскресенье по стратегической цели в центре Израиля.Нетаньяху подчеркнул, что утром в воскресенье движение "Хезболлах" попыталась атаковать Израиль с помощью ракет и беспилотников, в связи с чем армия получила приказ "нанести мощный упреждающий удар для устранения угрозы"."Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет малой дальности, и все они были предназначены для нанесения вреда нашим гражданам и нашим силам в Галилее (север Израиля - ред.). Кроме того, ЦАХАЛ перехватил все дроны, которые "Хезболлах" запускало по стратегической цели в центре страны", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия."Это еще один шаг на пути к изменению ситуации на севере и благополучному возвращению наших жителей в свои дома", - добавил Нетаньяху, отметив, что это "еще не конец".Ранее израильские СМИ сообщали, что одной из целей предотвращенной ракетной атаки из Ливана был район Глилот к северу от Тель-Авива. Там расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html
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в мире, израиль, ливан, тель-авив, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хезболла, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели
Нетаньяху: ракеты "Хезболлы", нацеленные на цель в центре Израиля, были сбиты