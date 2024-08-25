https://ria.ru/20240825/netanyakhu-1968371058.html

Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели

Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели - РИА Новости, 25.08.2024

Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет малой дальности ливанского движения "Хезболлах" и всех беспилотников, запущенных в... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:01

2024-08-25T16:01

2024-08-25T16:09

в мире

израиль

ливан

тель-авив

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

хезболла

моссад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933926170_46:684:2471:2048_1920x0_80_0_0_0ea981f95919282fae03a41d959e7ceb.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет малой дальности ливанского движения "Хезболлах" и всех беспилотников, запущенных в воскресенье по стратегической цели в центре Израиля.Нетаньяху подчеркнул, что утром в воскресенье движение "Хезболлах" попыталась атаковать Израиль с помощью ракет и беспилотников, в связи с чем армия получила приказ "нанести мощный упреждающий удар для устранения угрозы"."Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет малой дальности, и все они были предназначены для нанесения вреда нашим гражданам и нашим силам в Галилее (север Израиля - ред.). Кроме того, ЦАХАЛ перехватил все дроны, которые "Хезболлах" запускало по стратегической цели в центре страны", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия."Это еще один шаг на пути к изменению ситуации на севере и благополучному возвращению наших жителей в свои дома", - добавил Нетаньяху, отметив, что это "еще не конец".Ранее израильские СМИ сообщали, что одной из целей предотвращенной ракетной атаки из Ливана был район Глилот к северу от Тель-Авива. Там расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html

https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html

израиль

ливан

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, тель-авив, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хезболла, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году