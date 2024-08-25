Представителей трудовых династий наградили на Дне шахтера в Кемерове
© пресс-служба СУЭК/Евгений БиятовУчастники торжественного шествия, посвященного Дню шахтера в Кемерове, работники АО "СУЭК-Кузбасс"
© пресс-служба СУЭК/Евгений Биятов
Участники торжественного шествия, посвященного Дню шахтера в Кемерове, работники АО "СУЭК-Кузбасс"
КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. На торжественном праздновании Дня шахтера в Кемерове врио губернатора Кузбасса Илья Середюк подчеркнул важность преемственности поколений в угольной отрасли, представители отрасли были награждены, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие прошло 23 августа на Московской площади Кемерова.
© пресс-служба СУЭК/Евгений БиятовВрио губернатора Кемеровской области Илья Середюк
© пресс-служба СУЭК/Евгений Биятов
Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк
"Сегодня в традиционном праздничном параде вместе с представителями предприятий промышленности, энергетики, транспорта и учреждений образования с территорий северной агломерации участвуют также и наши горячо любимые ветераны, а также действующие сотрудники предприятий. И это говорит о прочной связи поколений и преемственности, о продолжении лучших традиций, заложенных нашими отцами и дедами", - сообщил Середюк.
Представителем трудовой династии является и генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Михаил Лупий.
"Я унаследовал профессию от отца, тоже горняка. Мой сын тоже пошел по моим стопам", - рассказал Лупий журналистам.
Сам генеральный директор получил на сцене награду как победитель месячника производительного труда.
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"Наша компания стала победителем в самой важной номинации "Безопасные условия труда". Это очень важно в горняцком деле, для любой угольной компании. Это применение новых технологий, это экология", - отметил Лупий.
Всего правительственные и отраслевые награды получили 24 работника компании. Четыре человека получили медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – горнорабочий очистного забоя, бригадир Игорь Малахов, заместитель директора по производству Виктор Гаврилов, директор спецналадки Рамазан Фаляхов, подземный электрослесарь Виталий Чурилов.
Кроме того, девять работников "СУЭК-Кузбасс" получили почетное звание "Заслуженный шахтер Российской Федерации", один – "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации". Пять человек удостоились Почетной грамоты президента РФ. Слесарю по ремонту автотранспорта Григорию Полетаеву была вручена медаль "За служение Кузбассу", два человека удостоились награды "За заслуги перед ТЭК" второй степени. Два руководителя получили почетные кубки как победители месячника производительности труда.
День шахтера в России отмечают ежегодно в последнее воскресенье августа.
© пресс-служба СУЭК/Евгений БиятовЗаместитель директора по произвуодству Управления дегазации и утилизации метана, входящего в состав АО "СУЭК-Кузбасс", награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду вручает заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Дмитрий Колозин
© пресс-служба СУЭК/Евгений Биятов
Заместитель директора по произвуодству Управления дегазации и утилизации метана, входящего в состав АО "СУЭК-Кузбасс", награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду вручает заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Дмитрий Колозин