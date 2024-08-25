https://ria.ru/20240825/muzej-1968379027.html
Еврейский музей в Москве возобновил работу после проверки
Еврейский музей в Москве возобновил работу после проверки - РИА Новости, 25.08.2024
Еврейский музей в Москве возобновил работу после проверки
Еврейский музей и центр толерантности в Москве возобновил работу после проверки, сотрудниками полиции был найден "какой-то объект", сообщили РИА Новости в его... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:18
2024-08-25T17:18
2024-08-25T17:23
происшествия
москва
российский еврейский музей толерантности
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Москве возобновил работу после проверки, сотрудниками полиции был найден "какой-то объект", сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее РИА Новости сообщали, что музей закрыт, внутри работали сотрудники полиции. "Музей возобновил работу в штатном режиме", - сказала собеседница агентства, отметив, что сотрудники полиции нашли "какой-то объект".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, российский еврейский музей толерантности
Происшествия, Москва, Российский еврейский музей толерантности
Еврейский музей в Москве возобновил работу после проверки
Еврейский музей в Москве возобновил работу после проверки сотрудниками полиции