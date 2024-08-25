https://ria.ru/20240825/muzej-1968379027.html

Еврейский музей в Москве возобновил работу после проверки

Еврейский музей в Москве возобновил работу после проверки - РИА Новости, 25.08.2024

Еврейский музей в Москве возобновил работу после проверки

Еврейский музей и центр толерантности в Москве возобновил работу после проверки, сотрудниками полиции был найден "какой-то объект", сообщили РИА Новости в его... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:18

2024-08-25T17:18

2024-08-25T17:23

происшествия

москва

российский еврейский музей толерантности

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Москве возобновил работу после проверки, сотрудниками полиции был найден "какой-то объект", сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее РИА Новости сообщали, что музей закрыт, внутри работали сотрудники полиции. "Музей возобновил работу в штатном режиме", - сказала собеседница агентства, отметив, что сотрудники полиции нашли "какой-то объект".

https://ria.ru/20240617/prigovor-1953479289.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, российский еврейский музей толерантности