https://ria.ru/20240825/moskva-1968407605.html
В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта
В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта - РИА Новости, 25.08.2024
В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта
Временные ограничения в центре Москвы, связанные с заменой асфальта на участке Тверской улицы, сняты, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T23:14
2024-08-25T23:14
2024-08-25T23:14
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департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения в центре Москвы, связанные с заменой асфальта на участке Тверской улицы, сняты, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что в связи с заменой асфальта с 23 по 26 августа будет временно закрыт для движения транспорта участок Тверской улицы. "Все временные ограничения сняты", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта
Ограничения на Тверской улице в Москве, связанные с заменой асфальта, сняли