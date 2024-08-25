https://ria.ru/20240825/moskva-1968407605.html

В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта

В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта - РИА Новости, 25.08.2024

В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта

Временные ограничения в центре Москвы, связанные с заменой асфальта на участке Тверской улицы, сняты, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:14

2024-08-25T23:14

2024-08-25T23:14

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москва

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения в центре Москвы, связанные с заменой асфальта на участке Тверской улицы, сняты, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что в связи с заменой асфальта с 23 по 26 августа будет временно закрыт для движения транспорта участок Тверской улицы. "Все временные ограничения сняты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240822/stantsii-1967714802.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, департамент транспорта г. москвы, общество