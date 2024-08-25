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В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта - РИА Новости, 25.08.2024
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23:14 25.08.2024
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В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта
В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта - РИА Новости, 25.08.2024
В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта
Временные ограничения в центре Москвы, связанные с заменой асфальта на участке Тверской улицы, сняты, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T23:14
2024-08-25T23:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения в центре Москвы, связанные с заменой асфальта на участке Тверской улицы, сняты, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что в связи с заменой асфальта с 23 по 26 августа будет временно закрыт для движения транспорта участок Тверской улицы. "Все временные ограничения сняты", - говорится в сообщении.
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москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
В центре Москвы сняли временные ограничения из-за замены асфальта

Ограничения на Тверской улице в Москве, связанные с заменой асфальта, сняли

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРаботы по ремонту дорожного покрытия в Москве
Работы по ремонту дорожного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Работы по ремонту дорожного покрытия в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Временные ограничения в центре Москвы, связанные с заменой асфальта на участке Тверской улицы, сняты, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал, что в связи с заменой асфальта с 23 по 26 августа будет временно закрыт для движения транспорта участок Тверской улицы.
«
"Все временные ограничения сняты", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДепартамент транспорта г. МосквыОбщество
 
 
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