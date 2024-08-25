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Китай купил у России моллюсков на максимальную с декабря сумму
Китай купил у России моллюсков на максимальную с декабря сумму - РИА Новости, 25.08.2024
Китай купил у России моллюсков на максимальную с декабря сумму
Импорт Китаем моллюсков из России в июле достиг максимума в текущем году, после того как его объемы просели на полгода, подсчитало РИА Новости на основании... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:08
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Импорт Китаем моллюсков из России в июле достиг максимума в текущем году, после того как его объемы просели на полгода, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможенной службы. Так, по итогам июля импорт моллюсков в Китай из России составил почти 1,6 миллиона долларов. увеличившись за месяц в 3,1 раза. Это стало максимальным значением с декабря 2023 года (6,7 миллиона). В 2023 году в среднем в месяц Поднебесная закупала моллюсков на 2,7 миллиона долларов в месяц, но за первые пять месяцев текущего года эта цифра упала до 330 тысяч в среднем. Наибольшая доля в июльском импорте пришлась на мороженых моллюсков - 87%, или 1,3 миллиона долларов. Также в небольших количествах Китай покупал у РФ мороженых каракатиц и кальмаров (186 тысяч долларов) и свежих или охлажденных гребешков (22 тысячи долларов). Кроме моллюсков китайцы нарастили покупки у России покупки живых крабов - на 5%, до 70,7 миллиона долларов, печени, икры и молоки рыб - в 2,3 раза, до 4,6 миллиона; пикши - более чем на четверть, до 1,8 миллиона. Кроме того, заметно вырос импорт мороженой пресноводной рыбы - в 5,5 раза, до максимальных с ноября 1,1 миллиона долларов. В то же время по многим позициям в импорте рыб и морепродуктов произошло снижение закупок. Например, за месяц сократились поставки из РФ мороженой трески - на 19%, до 27,7 миллиона долларов, мороженой сельди - в 37 раз, до 170 тысяч долларов, мороженых сардин на 38%, до 9,2 миллиона долларов, минтая - на треть, до 20,2 миллиона долларов. Всего в июле Китай импортировал рыбы и морепродуктов из России на 162,5 миллиона долларов. Это на 13,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 16,8% меньше, чем в июле прошлого года.
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россия, китай, экономика
Китай купил у России моллюсков на максимальную с декабря сумму
Китай в июле купил у России моллюсков на максимальную с декабря сумму
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Импорт Китаем моллюсков из России в июле достиг максимума в текущем году, после того как его объемы просели на полгода, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможенной службы.
Так, по итогам июля импорт моллюсков в Китай из России составил почти 1,6 миллиона долларов. увеличившись за месяц в 3,1 раза. Это стало максимальным значением с декабря 2023 года (6,7 миллиона). В 2023 году в среднем в месяц Поднебесная закупала моллюсков на 2,7 миллиона долларов в месяц, но за первые пять месяцев текущего года эта цифра упала до 330 тысяч в среднем.
Наибольшая доля в июльском импорте пришлась на мороженых моллюсков - 87%, или 1,3 миллиона долларов. Также в небольших количествах Китай покупал у РФ мороженых каракатиц и кальмаров (186 тысяч долларов) и свежих или охлажденных гребешков (22 тысячи долларов).
Кроме моллюсков китайцы нарастили покупки у России покупки живых крабов - на 5%, до 70,7 миллиона долларов, печени, икры и молоки рыб - в 2,3 раза, до 4,6 миллиона; пикши - более чем на четверть, до 1,8 миллиона. Кроме того, заметно вырос импорт мороженой пресноводной рыбы - в 5,5 раза, до максимальных с ноября 1,1 миллиона долларов.
В то же время по многим позициям в импорте рыб и морепродуктов произошло снижение закупок. Например, за месяц сократились поставки из РФ мороженой трески - на 19%, до 27,7 миллиона долларов, мороженой сельди - в 37 раз, до 170 тысяч долларов, мороженых сардин на 38%, до 9,2 миллиона долларов, минтая - на треть, до 20,2 миллиона долларов.
Всего в июле Китай импортировал рыбы и морепродуктов из России на 162,5 миллиона долларов. Это на 13,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 16,8% меньше, чем в июле прошлого года.