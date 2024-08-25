https://ria.ru/20240825/mobilizovannye-1968370275.html

На Украине трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами, пишут СМИ

На Украине трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2024

На Украине трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами, пишут СМИ

На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами из села в Одесской области, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:54

2024-08-25T15:54

2024-08-25T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

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денис малюська

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами из села в Одесской области, сообщило издание "Страна.ua". "Из села Сычавка Одесской области сбежали с автоматами три мобилизованных заключенных", — говорится в Telegram-канале издания. В пятницу бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в украинской армии, сообщил, что часть мобилизованных в ВСУ заключенных подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, после этого они отказываются ехать на фронт. Владимир Зеленский в мае подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных.В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного Киевом закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, игорь луценко, денис малюська, вооруженные силы украины, верховная рада украины