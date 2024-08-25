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На Украине трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
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15:54 25.08.2024 (обновлено: 16:46 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/mobilizovannye-1968370275.html
На Украине трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами, пишут СМИ
На Украине трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
На Украине трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами, пишут СМИ
На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами из села в Одесской области, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:54
2024-08-25T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
игорь луценко
денис малюська
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами из села в Одесской области, сообщило издание "Страна.ua". "Из села Сычавка Одесской области сбежали с автоматами три мобилизованных заключенных", — говорится в Telegram-канале издания. В пятницу бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в украинской армии, сообщил, что часть мобилизованных в ВСУ заключенных подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, после этого они отказываются ехать на фронт. Владимир Зеленский в мае подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных.В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного Киевом закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, игорь луценко, денис малюська, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Игорь Луценко, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами, пишут СМИ

Страна.ua: трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами из одесского села

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. На Украине трое мобилизованных осужденных сбежали с автоматами из села в Одесской области, сообщило издание "Страна.ua".
«
"Из села Сычавка Одесской области сбежали с автоматами три мобилизованных заключенных", — говорится в Telegram-канале издания.
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В пятницу бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в украинской армии, сообщил, что часть мобилизованных в ВСУ заключенных подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, после этого они отказываются ехать на фронт.
Владимир Зеленский в мае подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных.
В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного Киевом закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьВладимир ЗеленскийИгорь ЛуценкоДенис МалюськаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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