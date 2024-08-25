https://ria.ru/20240825/migranty-1968407343.html

Глава ХДС призвал Шольца не принимать мигрантов из Сирии и Афганистана

Глава ХДС призвал Шольца не принимать мигрантов из Сирии и Афганистана - РИА Новости, 25.08.2024

Глава ХДС призвал Шольца не принимать мигрантов из Сирии и Афганистана

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал в воскресенье канцлера Олафа Шольца перестать... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:08

2024-08-25T23:08

2024-08-25T23:08

в мире

сирия

германия

афганистан

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

исламское государство*

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал в воскресенье канцлера Олафа Шольца перестать принимать мигрантов из Сирии и Афганистана после теракта в Золингене. "После теракта в Золингене теперь должно быть окончательно ясно: проблема не в ножах, а в людях, которые с ними ходят. В большинстве случаев это беженцы, и за большинством преступлений стоят исламистские мотивы", - сказал Мерц в заявлении, опубликованном на его сайте. Глава ХДС заявил, что в текущей ситуации уже недостаточно просто посетить место преступления, выразить сострадание и грозить жёстким наказанием. "Я призываю вас (Шольца - ред.) работать с нами, чтобы быстро и без дальнейших задержек принимать решения, последовательно направленные на предотвращение дальнейших террористических актов, подобных тому, который произошел в прошлую пятницу в нашей стране. Должны осуществляться депортации в Сирию и Афганистан, мы должны больше не принимать беженцев из этих стран", - заявил Мерц. В числе прочего Мерц также предлагает лишать права на пребывание в стране беженцев, которые посещают свою родину, и проводить постоянные проверки на границах Германии. Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. В субботу "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240603/bild-1950225811.html

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сирия

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в мире, сирия, германия, афганистан, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, исламское государство*