Глава ХДС призвал Шольца не принимать мигрантов из Сирии и Афганистана
Глава ХДС призвал Шольца перестать принимать мигрантов из Сирии и Афганистана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал в воскресенье канцлера Олафа Шольца перестать принимать мигрантов из Сирии и Афганистана после теракта в Золингене.
«
"После теракта в Золингене теперь должно быть окончательно ясно: проблема не в ножах, а в людях, которые с ними ходят. В большинстве случаев это беженцы, и за большинством преступлений стоят исламистские мотивы", - сказал Мерц в заявлении, опубликованном на его сайте.
Глава ХДС заявил, что в текущей ситуации уже недостаточно просто посетить место преступления, выразить сострадание и грозить жёстким наказанием.
«
"Я призываю вас (Шольца - ред.) работать с нами, чтобы быстро и без дальнейших задержек принимать решения, последовательно направленные на предотвращение дальнейших террористических актов, подобных тому, который произошел в прошлую пятницу в нашей стране. Должны осуществляться депортации в Сирию и Афганистан, мы должны больше не принимать беженцев из этих стран", - заявил Мерц.
В числе прочего Мерц также предлагает лишать права на пребывание в стране беженцев, которые посещают свою родину, и проводить постоянные проверки на границах Германии.
Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы.
В субботу "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии.
* Террористическая организация, запрещена в России