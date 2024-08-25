https://ria.ru/20240825/mask-1968385368.html

Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма

Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма - РИА Новости, 25.08.2024

Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма

Американский миллиардер Илон Маск считает, что представители Демократической партии в США стали левыми сторонниками авторитарной власти. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:29

2024-08-25T18:29

2024-08-25T18:29

в мире

сша

илон маск

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что представители Демократической партии в США стали левыми сторонниками авторитарной власти. "Демократы - не либералы. Они левые авторитаристы", - написал на своей странице один из пользователей соцсети Х. Миллиардер прокомментировал публикацию словами "именно такими они стали".

https://ria.ru/20240820/amerika-1967268933.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, илон маск