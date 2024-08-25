https://ria.ru/20240825/mask-1968385368.html
Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма
Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма - РИА Новости, 25.08.2024
Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма
Американский миллиардер Илон Маск считает, что представители Демократической партии в США стали левыми сторонниками авторитарной власти. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:29
2024-08-25T18:29
2024-08-25T18:29
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что представители Демократической партии в США стали левыми сторонниками авторитарной власти. "Демократы - не либералы. Они левые авторитаристы", - написал на своей странице один из пользователей соцсети Х. Миллиардер прокомментировал публикацию словами "именно такими они стали".
https://ria.ru/20240820/amerika-1967268933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск
Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма
Маск заявил, что демократы в США стали левыми сторонниками авторитарной власти
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что представители Демократической партии в США стали левыми сторонниками авторитарной власти.
«
"Демократы - не либералы. Они левые авторитаристы", - написал на своей странице один из пользователей соцсети Х.
Миллиардер прокомментировал публикацию словами "именно такими они стали".