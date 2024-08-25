https://ria.ru/20240825/mamalyga-1968352804.html
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга - РИА Новости, 25.08.2024
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга
Выдающийся работник российского ВПК, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:58
2024-08-25T13:58
2024-08-25T14:27
безопасность
космос - риа наука
высокоточные комплексы
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968352967_0:738:2048:1890_1920x0_80_0_0_1d0ca99b6d4c21deb600edb47f31ec82.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выдающийся работник российского ВПК, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М", — говорится в заявлении.Руководство и коллектив "Высокоточных комплексов" выразили глубокие соболезнования родным и близким конструктора. Мамалыга посвятил всю свою трудовую жизнь работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), которое разработало "Искандер-М". Кроме знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга принимал участие в создании первых советских ПТРК "Шмель" и "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968352967_0:546:2048:2082_1920x0_80_0_0_c92a86dfbe2ea4966aaf5d1b313eb544.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Космос - РИА Наука, Высокоточные комплексы, Ростех
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга
Главный конструктор комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер в 91 год