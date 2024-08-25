https://ria.ru/20240825/mamalyga-1968352804.html

Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга

Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга - РИА Новости, 25.08.2024

Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга

Выдающийся работник российского ВПК, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:58

2024-08-25T13:58

2024-08-25T14:27

безопасность

космос - риа наука

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выдающийся работник российского ВПК, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М", — говорится в заявлении.Руководство и коллектив "Высокоточных комплексов" выразили глубокие соболезнования родным и близким конструктора. Мамалыга посвятил всю свою трудовую жизнь работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), которое разработало "Искандер-М". Кроме знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга принимал участие в создании первых советских ПТРК "Шмель" и "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").

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безопасность, космос - риа наука, высокоточные комплексы, ростех