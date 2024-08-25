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Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга - РИА Новости, 25.08.2024
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13:58 25.08.2024 (обновлено: 14:27 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/mamalyga-1968352804.html
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга - РИА Новости, 25.08.2024
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга
Выдающийся работник российского ВПК, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:58
2024-08-25T14:27
безопасность
космос - риа наука
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выдающийся работник российского ВПК, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". &quot;С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса &quot;Искандер-М&quot;, — говорится в заявлении.Руководство и коллектив "Высокоточных комплексов" выразили глубокие соболезнования родным и близким конструктора. Мамалыга посвятил всю свою трудовую жизнь работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), которое разработало "Искандер-М". Кроме знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга принимал участие в создании первых советских ПТРК "Шмель" и "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").
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безопасность, космос - риа наука, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Космос - РИА Наука, Высокоточные комплексы, Ростех
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга

Главный конструктор комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер в 91 год

© РИА Новости / Вячеслав Рунов | Перейти в медиабанкГлавный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М Олег Мамалыга - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в медиабанк
Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выдающийся работник российского ВПК, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
«

"С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М", — говорится в заявлении.

Руководство и коллектив "Высокоточных комплексов" выразили глубокие соболезнования родным и близким конструктора.
Мамалыга посвятил всю свою трудовую жизнь работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), которое разработало "Искандер-М". Кроме знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга принимал участие в создании первых советских ПТРК "Шмель" и "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").
 
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