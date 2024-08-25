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В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер - РИА Новости, 25.08.2024
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В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер
В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер - РИА Новости, 25.08.2024
В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер
Советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб, сообщает... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T23:53
2024-08-25T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
киев
краматорск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб, сообщает газета Mirror, ссылаясь на комментарий представителя агентства. Ранее агентство Рейтер утверждало, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Агентство писало, что инцидент произошел при "предполагаемом ракетном ударе" по отелю "Сапфир", в котором остановились шесть сотрудников Рейтер. Mirror утверждает, что спасатели обнаружили тело британца "в развалинах отеля". "Мы опустошены, узнав, что советник по безопасности агентства Рейтер Райан Эванс, который был с нашей командой репортеров на Украине, погиб. Райан был частью команды Рейтер, остановившейся в отеле "Сапфир" в Краматорске на востоке Украины, когда по нему был нанесен ракетный удар в субботу, 24 августа, 2024 года", - сообщил изданию представитель агентства. Представитель агентства добавил, что два других сотрудника - журналиста - агентства госпитализированы, один из них - с тяжелыми травмами. Он также отметил, что остальные три журналиста агентства находятся "в безопасности". Представитель министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании заявил Mirror, что власти Британии пытаются получить от Киева больше информации об инциденте.
https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html
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в мире, киев, краматорск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Краматорск, Донецкая Народная Республика
В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер

В подконтрольном ВСУ Краматорске погиб советник по безопасности агентства Рейтер

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб, сообщает газета Mirror, ссылаясь на комментарий представителя агентства.
Ранее агентство Рейтер утверждало, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Агентство писало, что инцидент произошел при "предполагаемом ракетном ударе" по отелю "Сапфир", в котором остановились шесть сотрудников Рейтер.
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Mirror утверждает, что спасатели обнаружили тело британца "в развалинах отеля".
«
"Мы опустошены, узнав, что советник по безопасности агентства Рейтер Райан Эванс, который был с нашей командой репортеров на Украине, погиб. Райан был частью команды Рейтер, остановившейся в отеле "Сапфир" в Краматорске на востоке Украины, когда по нему был нанесен ракетный удар в субботу, 24 августа, 2024 года", - сообщил изданию представитель агентства.
Представитель агентства добавил, что два других сотрудника - журналиста - агентства госпитализированы, один из них - с тяжелыми травмами. Он также отметил, что остальные три журналиста агентства находятся "в безопасности".
Представитель министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании заявил Mirror, что власти Британии пытаются получить от Киева больше информации об инциденте.
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