В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер
В подконтрольном ВСУ Краматорске погиб советник по безопасности агентства Рейтер
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб, сообщает газета Mirror, ссылаясь на комментарий представителя агентства.
Ранее агентство Рейтер утверждало, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Агентство писало, что инцидент произошел при "предполагаемом ракетном ударе" по отелю "Сапфир", в котором остановились шесть сотрудников Рейтер.
Mirror утверждает, что спасатели обнаружили тело британца "в развалинах отеля".
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"Мы опустошены, узнав, что советник по безопасности агентства Рейтер Райан Эванс, который был с нашей командой репортеров на Украине, погиб. Райан был частью команды Рейтер, остановившейся в отеле "Сапфир" в Краматорске на востоке Украины, когда по нему был нанесен ракетный удар в субботу, 24 августа, 2024 года", - сообщил изданию представитель агентства.
Представитель агентства добавил, что два других сотрудника - журналиста - агентства госпитализированы, один из них - с тяжелыми травмами. Он также отметил, что остальные три журналиста агентства находятся "в безопасности".
Представитель министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании заявил Mirror, что власти Британии пытаются получить от Киева больше информации об инциденте.