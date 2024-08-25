https://ria.ru/20240825/kramatorsk-1968409772.html

В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер

В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер - РИА Новости, 25.08.2024

В Краматорске погиб сотрудник агентства Рейтер

Советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб, сообщает... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:53

2024-08-25T23:53

2024-08-25T23:53

специальная военная операция на украине

в мире

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краматорск

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Советник по безопасности агентства Рейтер, находившийся с журналистами агентства в отеле "Сапфир" в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб, сообщает газета Mirror, ссылаясь на комментарий представителя агентства. Ранее агентство Рейтер утверждало, что двое его журналистов пострадали, еще один пропал без вести в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. Агентство писало, что инцидент произошел при "предполагаемом ракетном ударе" по отелю "Сапфир", в котором остановились шесть сотрудников Рейтер. Mirror утверждает, что спасатели обнаружили тело британца "в развалинах отеля". "Мы опустошены, узнав, что советник по безопасности агентства Рейтер Райан Эванс, который был с нашей командой репортеров на Украине, погиб. Райан был частью команды Рейтер, остановившейся в отеле "Сапфир" в Краматорске на востоке Украины, когда по нему был нанесен ракетный удар в субботу, 24 августа, 2024 года", - сообщил изданию представитель агентства. Представитель агентства добавил, что два других сотрудника - журналиста - агентства госпитализированы, один из них - с тяжелыми травмами. Он также отметил, что остальные три журналиста агентства находятся "в безопасности". Представитель министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании заявил Mirror, что власти Британии пытаются получить от Киева больше информации об инциденте.

https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

киев

краматорск

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в мире, киев, краматорск, донецкая народная республика