https://ria.ru/20240825/koshmary-1968304118.html

Врач связала ночные кошмары с возможным наличием болезней

Врач связала ночные кошмары с возможным наличием болезней - РИА Новости, 25.08.2024

Врач связала ночные кошмары с возможным наличием болезней

Зачастую ночные кошмары не являются симптомами какой-либо патологии, однако для некоторых болезней кошмары свойственны или же являются результатом получаемого... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T03:15

2024-08-25T03:15

2024-08-25T06:11

невролог

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Зачастую ночные кошмары не являются симптомами какой-либо патологии, однако для некоторых болезней кошмары свойственны или же являются результатом получаемого лечения, например, для нарколепсии, тревожно-депрессивного расстройства, а также зависимостей и злокачественных новообразований, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова."В течение жизни с ночными кошмарами сталкивается почти каждый человек, и обычно это не является симптомом какого-то заболевания. Но есть болезни, для которых свойственны ночные кошмары или они являются результатом получаемого пациентом лечения, например, нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга", — отметила Филиппова. Невролог дает определение, что ночные кошмары — это парасомнии, или нежелательные события, связанные со сном. Чаще всего они связаны с психическим и физическим здоровьем человека, отражают его переживания, страхи, накопленные в течение дня эмоции. При этом женский пол страдает ночными кошмарами чаще.

https://rsport.ria.ru/20240316/zozh-1933552219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

невролог