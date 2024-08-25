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Врач связала ночные кошмары с возможным наличием болезней - РИА Новости, 25.08.2024
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03:15 25.08.2024 (обновлено: 06:11 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/koshmary-1968304118.html
Врач связала ночные кошмары с возможным наличием болезней
Врач связала ночные кошмары с возможным наличием болезней - РИА Новости, 25.08.2024
Врач связала ночные кошмары с возможным наличием болезней
Зачастую ночные кошмары не являются симптомами какой-либо патологии, однако для некоторых болезней кошмары свойственны или же являются результатом получаемого... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T03:15
2024-08-25T06:11
невролог
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Зачастую ночные кошмары не являются симптомами какой-либо патологии, однако для некоторых болезней кошмары свойственны или же являются результатом получаемого лечения, например, для нарколепсии, тревожно-депрессивного расстройства, а также зависимостей и злокачественных новообразований, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова."В течение жизни с ночными кошмарами сталкивается почти каждый человек, и обычно это не является симптомом какого-то заболевания. Но есть болезни, для которых свойственны ночные кошмары или они являются результатом получаемого пациентом лечения, например, нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга", — отметила Филиппова. Невролог дает определение, что ночные кошмары — это парасомнии, или нежелательные события, связанные со сном. Чаще всего они связаны с психическим и физическим здоровьем человека, отражают его переживания, страхи, накопленные в течение дня эмоции. При этом женский пол страдает ночными кошмарами чаще.
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РИА Новости
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невролог
невролог
Врач связала ночные кошмары с возможным наличием болезней

Врач Филиппова: ночные кошмары могут свидетельствовать о наличии болезней

© Фото : New Line Cinema. 1984Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"(1984)
Кадр из фильма Кошмар на улице Вязов(1984) - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : New Line Cinema. 1984
Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"(1984). Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Зачастую ночные кошмары не являются симптомами какой-либо патологии, однако для некоторых болезней кошмары свойственны или же являются результатом получаемого лечения, например, для нарколепсии, тревожно-депрессивного расстройства, а также зависимостей и злокачественных новообразований, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова.
"В течение жизни с ночными кошмарами сталкивается почти каждый человек, и обычно это не является симптомом какого-то заболевания. Но есть болезни, для которых свойственны ночные кошмары или они являются результатом получаемого пациентом лечения, например, нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга", — отметила Филиппова.
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Невролог дает определение, что ночные кошмары — это парасомнии, или нежелательные события, связанные со сном. Чаще всего они связаны с психическим и физическим здоровьем человека, отражают его переживания, страхи, накопленные в течение дня эмоции. При этом женский пол страдает ночными кошмарами чаще.
 
невролог
 
 
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