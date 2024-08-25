https://ria.ru/20240825/kitay-1968313045.html

Китай выступил против внесения компаний в санкционный список США

Китай выступил против внесения компаний в санкционный список США - РИА Новости, 25.08.2024

Китай выступил против внесения компаний в санкционный список США

Китай выступает решительно против внесения США китайских компаний в санкционный список из-за якобы связей с Россией, заявило в воскресенье минкоммерции КНР. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:41

2024-08-25T07:41

2024-08-25T07:58

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Китай выступает решительно против внесения США китайских компаний в санкционный список из-за якобы связей с Россией, заявило в воскресенье минкоммерции КНР.Ранее США добавили в список экспортного контроля свыше 60 юрлиц из РФ, 42 китайских организации и 11 иранских. В документе поясняется, что часть компаний добавлены в списки за "передачу американских компонентов от лица российских структур, которые подверглись санкциям".“США внесли ряд китайских компаний в список экспортного контроля из-за так называемых связей с Россией. Китай выступает решительно против этого”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.В ведомстве отметили, что эти действия “являются типичным примером односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, нарушают порядок правила международной торговли и препятствует нормальным торгово-экономическим обменам, повлияют на безопасность и стабильность глобальных логистических и производственных цепочек”.“Китай призывает США немедленно прекратить ошибочные действия, примет необходимые меры для решительной защиты законных интересов китайских компаний”, - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240822/usmanov-1967830303.html

https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html

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китай, сша, россия