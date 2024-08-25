https://ria.ru/20240825/kitay-1968312332.html

В Китае заявили, что не идут по западному пути колонизации

В Китае заявили, что не идут по западному пути колонизации - РИА Новости, 25.08.2024

В Китае заявили, что не идут по западному пути колонизации

Китай не идет по западному пути колонизации и не занимается идеологическим экспортом, заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:34

2024-08-25T07:34

2024-08-25T08:54

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Китай не идет по западному пути колонизации и не занимается идеологическим экспортом, заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в контексте предстоящего визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.Ранее Белый дом сообщил, что Салливан посетит Китай 27-29 августа."Китай не следует по старому западному пути колонизации и грабежа, а также по пути, где сильная страна обязательно должна быть узурпатором, и не занимается идеологическим экспортом", - сказал представитель, имя которого не называется, на брифинге в преддверии визита, его слова приводит Центральное телевидение Китая.Дипломат отметил, что Китай придерживается мирного развития, взаимовыгодного сотрудничества, а также неуклонно защищает международную систему и международный порядок, ядром которых является ООН. Это, по его словам, способствует росту мирной силы во всем мире и укреплению факторов стабильности.Как сообщил МИД КНР, в рамках визита Салливана состоится новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как рассказал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, министр иностранных дел Китая Ван И и Салливан уже провели три раунда стратегических коммуникаций - в Вене, на Мальте и в Бангкоке. Диалог, подчеркнул он, был "содержательным и конструктивным, были достигнуты положительные результаты".По словам представителя департамента МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана. Дипломат отметил, что "для обеих сторон это важная мера по реализации консенсуса, достигнутого на встрече глав двух государств в Сан-Франциско". Он добавил, что после встречи в Сан-Франциско стороны поддерживали взаимодействие в разных областях, расширялись и обмены между двумя народами. При этом США продолжают сдерживать и подавлять Китай, чему КНР решительно противодействует китайско-американские отношения все еще находятся на критическом рубеже прекращения падения и стабилизации, уточнил представитель МИД КНР.

https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html

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китай, сша, джейк салливан, в мире