https://ria.ru/20240825/kitay-1968311047.html

Китай в ходе визита Салливана выдвинет США "серьезные требования"

Китай в ходе визита Салливана выдвинет США "серьезные требования" - РИА Новости, 25.08.2024

Китай в ходе визита Салливана выдвинет США "серьезные требования"

Китай в ходе визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана выразит США озабоченность по вопросу Тайваня, выдвинет серьезные требования,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:15

2024-08-25T07:15

2024-08-25T08:44

китай

сша

тайвань

в мире

джейк салливан

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Китай в ходе визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана выразит США озабоченность по вопросу Тайваня, выдвинет серьезные требования, заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР.Ранее Белый дом сообщил, что Салливан посетит Китай 27-29 августа."Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая, представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования", - сказал представитель, имя которого не указывается, его слова приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что тайваньский вопрос - это красная линия в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать, а "тайваньская независимость" - это самая большая угроза для мира и стабильности в Тайваньском проливе."США должны соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять свои обещания не поддерживать независимость Тайваня", - уточнил представитель китайского внешнеполитического ведомства.Как сообщил МИД КНР, в рамках визита Салливана состоится новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как рассказал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, министр иностранных дел Китая Ван И и Салливан уже провели три раунда стратегических коммуникаций - в Вене, на Мальте и в Бангкоке. Диалог, подчеркнул он, был "содержательным и конструктивным, были достигнуты положительные результаты".По словам представителя департамента МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана. Дипломат подчеркнул, что "для обеих сторон это важная мера по реализации консенсуса, достигнутого на встрече глав двух государств в Сан-Франциско". Он добавил, что после встречи в Сан-Франциско стороны поддерживали взаимодействие в разных областях, расширялись и обмены между двумя народами. В то же время, как заявил дипломат, США продолжают сдерживать и подавлять Китай, чему он решительно противодействует."Китайско-американские отношения все еще находятся на критическом рубеже прекращения падения и стабилизации", - посетовал он.

https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html

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китай, сша, тайвань, в мире, джейк салливан