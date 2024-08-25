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Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта - РИА Новости, 25.08.2024
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08:00 25.08.2024 (обновлено: 08:07 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта - РИА Новости, 25.08.2024
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта
Ответ Пекина, конечно, оказался из серии ожидаемых и очевидных — в Китае вообще очень экономны и сдержанны по части слов. Речь о реакции властей страны на... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:00
2024-08-25T08:07
сша
китай
америка
джо байден
мао нин
всемирное антидопинговое агентство (wada)
аналитика
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Ответ Пекина, конечно, оказался из серии ожидаемых и очевидных — в Китае вообще очень экономны и сдержанны по части слов. Речь о реакции властей страны на хорошо организованную утечку информации из высших военно-политических структур США, известную как "сенсационная публикация The New York Times".Говорится в этой публикации о том, что еще в марте была принята новая американская ядерная стратегия, учитывающая невиданный рост соответствующих арсеналов КНР: рост этот недооценили. Уходящий с поста президента США Джо Байден вроде как должен опубликовать краткую версию этого документа зимой, а длинная настолько секретна, что существует только в бумажной версии (от руки, что ли, писали?).А недооценили вот что: оказывается, уже к году эдак 2030-му китайский стратегический арсенал вырастет до тысячи ядерных боеголовок, что вроде как практически равно арсеналу самих США — и России. Вдобавок сейчас признается, что Россия и Китай в каких-то ситуациях могут действовать сообща, к этому следует добавить примерно 60 боеголовок Северной Кореи плюс возможность того, что вот-вот Иран устанет терпеть и тоже станет ядерным — и сильно дружественным Москве, Пекину и Пхеньяну.Не будем оспаривать цифры, посмотрим все же, что ответили в Пекине. Представительница МИД Мао Нин предсказуемо заявила, что все эти разговоры — удобная ширма для увеличения американского ядерного арсенала. А в полуофициальной реакции англоязычного китайского издания Global Times как бы между делом мелькнула цифра — вообще-то у США не тысяча, а пять тысяч боеголовок. Опять же не будем комментировать, потому что дело не только в цифрах.Всерьез относиться к новому и неприятному для них соотношению сил в мире американцы начали пару лет назад. Можно порекомендовать, скажем, относительно недавнюю и очень подробную публикацию насчет того, что "пока США спали", Китай добился полного превосходства, в том числе ядерного, как минимум в Тихоокеанском регионе. Но дело не совсем в точности подсчетов, а прежде всего в растущем понимании американцами того, что в мире создается — и скоро создастся — абсолютно новая и невиданная трехполярная ситуация по части стратегического соотношения сил. В целом по части экономики и многого прочего полюсов больше, но вот когда есть три равных арсенала, два из которых теоретически могут объединиться против Америки, такое надо ясно осознать и давать наставления войску о том, как тогда биться, — это только часть картины. Скажем, лишь непосредственная реакция на перемены.Теоретически в таком случае есть смысл вернуться к политике разрядки и контроля над вооружениями, только уже не между двумя равными противниками, как при СССР и США, а в треугольном варианте. Но теперь представим, сколько всего Америке для этого надо поменять — включая мышление.Дело в том, что США ведут гибридную войну против Китая уже много лет и думали, что им за это ничего не будет. Вот один из эпизодов таковой — взят из идущей сейчас серии публикаций Министерства безопасности КНР. Это насчет использования посылочных сервисов.Представьте, что в логистический центр такой службы приходит из США посылка, адресата которой вроде как не существует, ошибочка вышла. Проверяют отправителя — а его в Америке тоже нет. Что с коробкой делать? Ну на помойку ее, не открывая даже. Или открыть. А в ней — целый рой дико агрессивных красных муравьев, которых в Китае никогда не было и против которых у местной биосферы нет никакой защиты. Это примерно как подарить местной природе борщевик.Смешная история? Напоминает "шпионскую" песенку про пуговку из наших 30-х годов? Но таких безымянных посылок в Китай с разных фиктивных адресов в США было отправлено несколько. И не только с муравьями, были и прочие равно хищные твари. Ущерб для экономики и потерю жизней не так уж невозможно подсчитать.Это — биологическая война. Есть еще война за умы (в мировом масштабе), о которой рассказывает недавняя публикация в China Daily. Там много чего — от разговора о глобальной войне США против китайских вакцин до истории с китайскими олимпийцами-пловцами, которых известная WADA тестировала без перерыва. Можно посмотреть и на сравнительные таблицы численности таких тестов для китайских и всех прочих спортсменов.Общий вывод из всей ситуации: Америка доигралась. Если вы годами обвиняете геостратегического конкурента в каких угодно грехах, потом ведете против него войну за умы, врете насчет якобы плохого состояния его экономики, и — да, учиняете биологическую войну, в том числе посылая муравьев, и если ущерб от всего этого вполне конкретный и нарастает, то этот конкурент наконец понимает "намек" и среди прочего начинает ускоренно наращивать свой ядерный арсенал и сближаться с единомышленниками.Здесь нет ничего удивительного. Удивительно будет, если то или иное руководство США оценит ситуацию, до которой дошла их держава, и начнет из нее долго и с потерями выходить.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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сша
китай
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Дмитрий Косырев
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сша, китай, америка, джо байден, мао нин, всемирное антидопинговое агентство (wada), аналитика
США, Китай, Америка, Джо Байден, Мао Нин, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Аналитика

Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Ответ Пекина, конечно, оказался из серии ожидаемых и очевидных — в Китае вообще очень экономны и сдержанны по части слов. Речь о реакции властей страны на хорошо организованную утечку информации из высших военно-политических структур США, известную как "сенсационная публикация The New York Times".
Говорится в этой публикации о том, что еще в марте была принята новая американская ядерная стратегия, учитывающая невиданный рост соответствующих арсеналов КНР: рост этот недооценили. Уходящий с поста президента США Джо Байден вроде как должен опубликовать краткую версию этого документа зимой, а длинная настолько секретна, что существует только в бумажной версии (от руки, что ли, писали?).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Запад теряет мир
6 августа, 08:00
А недооценили вот что: оказывается, уже к году эдак 2030-му китайский стратегический арсенал вырастет до тысячи ядерных боеголовок, что вроде как практически равно арсеналу самих США — и России. Вдобавок сейчас признается, что Россия и Китай в каких-то ситуациях могут действовать сообща, к этому следует добавить примерно 60 боеголовок Северной Кореи плюс возможность того, что вот-вот Иран устанет терпеть и тоже станет ядерным — и сильно дружественным Москве, Пекину и Пхеньяну.
Не будем оспаривать цифры, посмотрим все же, что ответили в Пекине. Представительница МИД Мао Нин предсказуемо заявила, что все эти разговоры — удобная ширма для увеличения американского ядерного арсенала. А в полуофициальной реакции англоязычного китайского издания Global Times как бы между делом мелькнула цифра — вообще-то у США не тысяча, а пять тысяч боеголовок. Опять же не будем комментировать, потому что дело не только в цифрах.
Всерьез относиться к новому и неприятному для них соотношению сил в мире американцы начали пару лет назад. Можно порекомендовать, скажем, относительно недавнюю и очень подробную публикацию насчет того, что "пока США спали", Китай добился полного превосходства, в том числе ядерного, как минимум в Тихоокеанском регионе. Но дело не совсем в точности подсчетов, а прежде всего в растущем понимании американцами того, что в мире создается — и скоро создастся — абсолютно новая и невиданная трехполярная ситуация по части стратегического соотношения сил. В целом по части экономики и многого прочего полюсов больше, но вот когда есть три равных арсенала, два из которых теоретически могут объединиться против Америки, такое надо ясно осознать и давать наставления войску о том, как тогда биться, — это только часть картины. Скажем, лишь непосредственная реакция на перемены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В США придумали, как победить всех
31 июля, 08:00
Теоретически в таком случае есть смысл вернуться к политике разрядки и контроля над вооружениями, только уже не между двумя равными противниками, как при СССР и США, а в треугольном варианте. Но теперь представим, сколько всего Америке для этого надо поменять — включая мышление.
Дело в том, что США ведут гибридную войну против Китая уже много лет и думали, что им за это ничего не будет. Вот один из эпизодов таковой — взят из идущей сейчас серии публикаций Министерства безопасности КНР. Это насчет использования посылочных сервисов.
Представьте, что в логистический центр такой службы приходит из США посылка, адресата которой вроде как не существует, ошибочка вышла. Проверяют отправителя — а его в Америке тоже нет. Что с коробкой делать? Ну на помойку ее, не открывая даже. Или открыть. А в ней — целый рой дико агрессивных красных муравьев, которых в Китае никогда не было и против которых у местной биосферы нет никакой защиты. Это примерно как подарить местной природе борщевик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
НАТО бросает Пекину вызов, Китай дает неожиданный ответ
20 июля, 08:00
Смешная история? Напоминает "шпионскую" песенку про пуговку из наших 30-х годов? Но таких безымянных посылок в Китай с разных фиктивных адресов в США было отправлено несколько. И не только с муравьями, были и прочие равно хищные твари. Ущерб для экономики и потерю жизней не так уж невозможно подсчитать.
Это — биологическая война. Есть еще война за умы (в мировом масштабе), о которой рассказывает недавняя публикация в China Daily. Там много чего — от разговора о глобальной войне США против китайских вакцин до истории с китайскими олимпийцами-пловцами, которых известная WADA тестировала без перерыва. Можно посмотреть и на сравнительные таблицы численности таких тестов для китайских и всех прочих спортсменов.
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР на саммите ЕС — КНР в Брюсселе. 9 апеля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Остались ни с чем. Китай жестко осадил Европу
24 июня 2023, 08:00
Общий вывод из всей ситуации: Америка доигралась. Если вы годами обвиняете геостратегического конкурента в каких угодно грехах, потом ведете против него войну за умы, врете насчет якобы плохого состояния его экономики, и — да, учиняете биологическую войну, в том числе посылая муравьев, и если ущерб от всего этого вполне конкретный и нарастает, то этот конкурент наконец понимает "намек" и среди прочего начинает ускоренно наращивать свой ядерный арсенал и сближаться с единомышленниками.
Здесь нет ничего удивительного. Удивительно будет, если то или иное руководство США оценит ситуацию, до которой дошла их держава, и начнет из нее долго и с потерями выходить.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Удар будет с моря". Запад обновил ядерную стратегию против России и Китая
22 августа, 08:00
 
СШАКитайАмерикаДжо БайденМао НинВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Аналитика
 
 
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