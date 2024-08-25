https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта - РИА Новости, 25.08.2024
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта
Ответ Пекина, конечно, оказался из серии ожидаемых и очевидных — в Китае вообще очень экономны и сдержанны по части слов. Речь о реакции властей страны на... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:00
2024-08-25T08:00
2024-08-25T08:07
сша
китай
америка
джо байден
мао нин
всемирное антидопинговое агентство (wada)
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968259704_0:9:1712:972_1920x0_80_0_0_1d21e07c465c6b3150fb8a47c228193d.jpg
Ответ Пекина, конечно, оказался из серии ожидаемых и очевидных — в Китае вообще очень экономны и сдержанны по части слов. Речь о реакции властей страны на хорошо организованную утечку информации из высших военно-политических структур США, известную как "сенсационная публикация The New York Times".Говорится в этой публикации о том, что еще в марте была принята новая американская ядерная стратегия, учитывающая невиданный рост соответствующих арсеналов КНР: рост этот недооценили. Уходящий с поста президента США Джо Байден вроде как должен опубликовать краткую версию этого документа зимой, а длинная настолько секретна, что существует только в бумажной версии (от руки, что ли, писали?).А недооценили вот что: оказывается, уже к году эдак 2030-му китайский стратегический арсенал вырастет до тысячи ядерных боеголовок, что вроде как практически равно арсеналу самих США — и России. Вдобавок сейчас признается, что Россия и Китай в каких-то ситуациях могут действовать сообща, к этому следует добавить примерно 60 боеголовок Северной Кореи плюс возможность того, что вот-вот Иран устанет терпеть и тоже станет ядерным — и сильно дружественным Москве, Пекину и Пхеньяну.Не будем оспаривать цифры, посмотрим все же, что ответили в Пекине. Представительница МИД Мао Нин предсказуемо заявила, что все эти разговоры — удобная ширма для увеличения американского ядерного арсенала. А в полуофициальной реакции англоязычного китайского издания Global Times как бы между делом мелькнула цифра — вообще-то у США не тысяча, а пять тысяч боеголовок. Опять же не будем комментировать, потому что дело не только в цифрах.Всерьез относиться к новому и неприятному для них соотношению сил в мире американцы начали пару лет назад. Можно порекомендовать, скажем, относительно недавнюю и очень подробную публикацию насчет того, что "пока США спали", Китай добился полного превосходства, в том числе ядерного, как минимум в Тихоокеанском регионе. Но дело не совсем в точности подсчетов, а прежде всего в растущем понимании американцами того, что в мире создается — и скоро создастся — абсолютно новая и невиданная трехполярная ситуация по части стратегического соотношения сил. В целом по части экономики и многого прочего полюсов больше, но вот когда есть три равных арсенала, два из которых теоретически могут объединиться против Америки, такое надо ясно осознать и давать наставления войску о том, как тогда биться, — это только часть картины. Скажем, лишь непосредственная реакция на перемены.Теоретически в таком случае есть смысл вернуться к политике разрядки и контроля над вооружениями, только уже не между двумя равными противниками, как при СССР и США, а в треугольном варианте. Но теперь представим, сколько всего Америке для этого надо поменять — включая мышление.Дело в том, что США ведут гибридную войну против Китая уже много лет и думали, что им за это ничего не будет. Вот один из эпизодов таковой — взят из идущей сейчас серии публикаций Министерства безопасности КНР. Это насчет использования посылочных сервисов.Представьте, что в логистический центр такой службы приходит из США посылка, адресата которой вроде как не существует, ошибочка вышла. Проверяют отправителя — а его в Америке тоже нет. Что с коробкой делать? Ну на помойку ее, не открывая даже. Или открыть. А в ней — целый рой дико агрессивных красных муравьев, которых в Китае никогда не было и против которых у местной биосферы нет никакой защиты. Это примерно как подарить местной природе борщевик.Смешная история? Напоминает "шпионскую" песенку про пуговку из наших 30-х годов? Но таких безымянных посылок в Китай с разных фиктивных адресов в США было отправлено несколько. И не только с муравьями, были и прочие равно хищные твари. Ущерб для экономики и потерю жизней не так уж невозможно подсчитать.Это — биологическая война. Есть еще война за умы (в мировом масштабе), о которой рассказывает недавняя публикация в China Daily. Там много чего — от разговора о глобальной войне США против китайских вакцин до истории с китайскими олимпийцами-пловцами, которых известная WADA тестировала без перерыва. Можно посмотреть и на сравнительные таблицы численности таких тестов для китайских и всех прочих спортсменов.Общий вывод из всей ситуации: Америка доигралась. Если вы годами обвиняете геостратегического конкурента в каких угодно грехах, потом ведете против него войну за умы, врете насчет якобы плохого состояния его экономики, и — да, учиняете биологическую войну, в том числе посылая муравьев, и если ущерб от всего этого вполне конкретный и нарастает, то этот конкурент наконец понимает "намек" и среди прочего начинает ускоренно наращивать свой ядерный арсенал и сближаться с единомышленниками.Здесь нет ничего удивительного. Удивительно будет, если то или иное руководство США оценит ситуацию, до которой дошла их держава, и начнет из нее долго и с потерями выходить.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html
https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html
https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html
https://ria.ru/20240822/zapad-1967610563.html
сша
китай
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968259704_318:0:1614:972_1920x0_80_0_0_3e488c832bab836e246778317cb3799e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
сша, китай, америка, джо байден, мао нин, всемирное антидопинговое агентство (wada), аналитика
США, Китай, Америка, Джо Байден, Мао Нин, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Аналитика
Ответ Пекина, конечно, оказался из серии ожидаемых и очевидных — в Китае вообще очень экономны и сдержанны по части слов. Речь о реакции властей страны на хорошо организованную утечку информации из высших военно-политических структур США, известную как "сенсационная публикация
The New York Times".
Говорится в этой публикации о том, что еще в марте была принята новая американская ядерная стратегия, учитывающая невиданный рост соответствующих арсеналов КНР: рост этот недооценили. Уходящий с поста президента США Джо Байден вроде как должен опубликовать краткую версию этого документа зимой, а длинная настолько секретна, что существует только в бумажной версии (от руки, что ли, писали?).
А недооценили вот что: оказывается, уже к году эдак 2030-му китайский стратегический арсенал вырастет до тысячи ядерных боеголовок, что вроде как практически равно арсеналу самих США — и России. Вдобавок сейчас признается, что Россия и Китай в каких-то ситуациях могут действовать сообща, к этому следует добавить примерно 60 боеголовок Северной Кореи плюс возможность того, что вот-вот Иран устанет терпеть и тоже станет ядерным — и сильно дружественным Москве, Пекину и Пхеньяну.
Не будем оспаривать цифры, посмотрим все же, что ответили в Пекине. Представительница МИД Мао Нин предсказуемо заявила
, что все эти разговоры — удобная ширма для увеличения американского ядерного арсенала. А в полуофициальной реакции англоязычного китайского издания Global Times как бы между делом мелькнула
цифра — вообще-то у США не тысяча, а пять тысяч боеголовок. Опять же не будем комментировать, потому что дело не только в цифрах.
Всерьез относиться к новому и неприятному для них соотношению сил в мире американцы начали пару лет назад. Можно порекомендовать, скажем, относительно недавнюю и очень подробную публикацию
насчет того, что "пока США спали", Китай добился полного превосходства, в том числе ядерного, как минимум в Тихоокеанском регионе. Но дело не совсем в точности подсчетов, а прежде всего в растущем понимании американцами того, что в мире создается — и скоро создастся — абсолютно новая и невиданная трехполярная ситуация по части стратегического соотношения сил. В целом по части экономики и многого прочего полюсов больше, но вот когда есть три равных арсенала, два из которых теоретически могут объединиться против Америки, такое надо ясно осознать и давать наставления войску о том, как тогда биться, — это только часть картины. Скажем, лишь непосредственная реакция на перемены.
Теоретически в таком случае есть смысл вернуться к политике разрядки и контроля над вооружениями, только уже не между двумя равными противниками, как при СССР и США, а в треугольном варианте. Но теперь представим, сколько всего Америке для этого надо поменять — включая мышление.
Дело в том, что США ведут гибридную войну против Китая уже много лет и думали, что им за это ничего не будет. Вот один из эпизодов
таковой — взят из идущей сейчас серии публикаций Министерства безопасности КНР. Это насчет использования посылочных сервисов.
Представьте, что в логистический центр такой службы приходит из США посылка, адресата которой вроде как не существует, ошибочка вышла. Проверяют отправителя — а его в Америке тоже нет. Что с коробкой делать? Ну на помойку ее, не открывая даже. Или открыть. А в ней — целый рой дико агрессивных красных муравьев, которых в Китае никогда не было и против которых у местной биосферы нет никакой защиты. Это примерно как подарить местной природе борщевик.
Смешная история? Напоминает "шпионскую" песенку про пуговку из наших 30-х годов? Но таких безымянных посылок в Китай с разных фиктивных адресов в США было отправлено несколько. И не только с муравьями, были и прочие равно хищные твари. Ущерб для экономики и потерю жизней не так уж невозможно подсчитать.
Это — биологическая война. Есть еще война за умы (в мировом масштабе), о которой рассказывает недавняя публикация
в China Daily. Там много чего — от разговора о глобальной войне США против китайских вакцин до истории с китайскими олимпийцами-пловцами, которых известная WADA тестировала без перерыва. Можно посмотреть и на сравнительные таблицы численности таких тестов для китайских и всех прочих спортсменов.
Общий вывод из всей ситуации: Америка доигралась. Если вы годами обвиняете геостратегического конкурента в каких угодно грехах, потом ведете против него войну за умы, врете насчет якобы плохого состояния его экономики, и — да, учиняете биологическую войну, в том числе посылая муравьев, и если ущерб от всего этого вполне конкретный и нарастает, то этот конкурент наконец понимает "намек" и среди прочего начинает ускоренно наращивать свой ядерный арсенал и сближаться с единомышленниками.
Здесь нет ничего удивительного. Удивительно будет, если то или иное руководство США оценит ситуацию, до которой дошла их держава, и начнет из нее долго и с потерями выходить.