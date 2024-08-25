https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html

Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта

Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта - РИА Новости, 25.08.2024

Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта

Ответ Пекина, конечно, оказался из серии ожидаемых и очевидных — в Китае вообще очень экономны и сдержанны по части слов. Речь о реакции властей страны на... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:07

сша

китай

америка

джо байден

мао нин

всемирное антидопинговое агентство (wada)

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968259704_0:9:1712:972_1920x0_80_0_0_1d21e07c465c6b3150fb8a47c228193d.jpg

Ответ Пекина, конечно, оказался из серии ожидаемых и очевидных — в Китае вообще очень экономны и сдержанны по части слов. Речь о реакции властей страны на хорошо организованную утечку информации из высших военно-политических структур США, известную как "сенсационная публикация The New York Times".Говорится в этой публикации о том, что еще в марте была принята новая американская ядерная стратегия, учитывающая невиданный рост соответствующих арсеналов КНР: рост этот недооценили. Уходящий с поста президента США Джо Байден вроде как должен опубликовать краткую версию этого документа зимой, а длинная настолько секретна, что существует только в бумажной версии (от руки, что ли, писали?).А недооценили вот что: оказывается, уже к году эдак 2030-му китайский стратегический арсенал вырастет до тысячи ядерных боеголовок, что вроде как практически равно арсеналу самих США — и России. Вдобавок сейчас признается, что Россия и Китай в каких-то ситуациях могут действовать сообща, к этому следует добавить примерно 60 боеголовок Северной Кореи плюс возможность того, что вот-вот Иран устанет терпеть и тоже станет ядерным — и сильно дружественным Москве, Пекину и Пхеньяну.Не будем оспаривать цифры, посмотрим все же, что ответили в Пекине. Представительница МИД Мао Нин предсказуемо заявила, что все эти разговоры — удобная ширма для увеличения американского ядерного арсенала. А в полуофициальной реакции англоязычного китайского издания Global Times как бы между делом мелькнула цифра — вообще-то у США не тысяча, а пять тысяч боеголовок. Опять же не будем комментировать, потому что дело не только в цифрах.Всерьез относиться к новому и неприятному для них соотношению сил в мире американцы начали пару лет назад. Можно порекомендовать, скажем, относительно недавнюю и очень подробную публикацию насчет того, что "пока США спали", Китай добился полного превосходства, в том числе ядерного, как минимум в Тихоокеанском регионе. Но дело не совсем в точности подсчетов, а прежде всего в растущем понимании американцами того, что в мире создается — и скоро создастся — абсолютно новая и невиданная трехполярная ситуация по части стратегического соотношения сил. В целом по части экономики и многого прочего полюсов больше, но вот когда есть три равных арсенала, два из которых теоретически могут объединиться против Америки, такое надо ясно осознать и давать наставления войску о том, как тогда биться, — это только часть картины. Скажем, лишь непосредственная реакция на перемены.Теоретически в таком случае есть смысл вернуться к политике разрядки и контроля над вооружениями, только уже не между двумя равными противниками, как при СССР и США, а в треугольном варианте. Но теперь представим, сколько всего Америке для этого надо поменять — включая мышление.Дело в том, что США ведут гибридную войну против Китая уже много лет и думали, что им за это ничего не будет. Вот один из эпизодов таковой — взят из идущей сейчас серии публикаций Министерства безопасности КНР. Это насчет использования посылочных сервисов.Представьте, что в логистический центр такой службы приходит из США посылка, адресата которой вроде как не существует, ошибочка вышла. Проверяют отправителя — а его в Америке тоже нет. Что с коробкой делать? Ну на помойку ее, не открывая даже. Или открыть. А в ней — целый рой дико агрессивных красных муравьев, которых в Китае никогда не было и против которых у местной биосферы нет никакой защиты. Это примерно как подарить местной природе борщевик.Смешная история? Напоминает "шпионскую" песенку про пуговку из наших 30-х годов? Но таких безымянных посылок в Китай с разных фиктивных адресов в США было отправлено несколько. И не только с муравьями, были и прочие равно хищные твари. Ущерб для экономики и потерю жизней не так уж невозможно подсчитать.Это — биологическая война. Есть еще война за умы (в мировом масштабе), о которой рассказывает недавняя публикация в China Daily. Там много чего — от разговора о глобальной войне США против китайских вакцин до истории с китайскими олимпийцами-пловцами, которых известная WADA тестировала без перерыва. Можно посмотреть и на сравнительные таблицы численности таких тестов для китайских и всех прочих спортсменов.Общий вывод из всей ситуации: Америка доигралась. Если вы годами обвиняете геостратегического конкурента в каких угодно грехах, потом ведете против него войну за умы, врете насчет якобы плохого состояния его экономики, и — да, учиняете биологическую войну, в том числе посылая муравьев, и если ущерб от всего этого вполне конкретный и нарастает, то этот конкурент наконец понимает "намек" и среди прочего начинает ускоренно наращивать свой ядерный арсенал и сближаться с единомышленниками.Здесь нет ничего удивительного. Удивительно будет, если то или иное руководство США оценит ситуацию, до которой дошла их держава, и начнет из нее долго и с потерями выходить.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html

https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html

https://ria.ru/20230624/politika-1879801208.html

https://ria.ru/20240822/zapad-1967610563.html

сша

китай

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

сша, китай, америка, джо байден, мао нин, всемирное антидопинговое агентство (wada), аналитика