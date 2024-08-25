https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

Кинолог рассказал, как избежать конфликтов собаки с сородичами на улице

Кинолог рассказал, как избежать конфликтов собаки с сородичами на улице - РИА Новости, 25.08.2024

Кинолог рассказал, как избежать конфликтов собаки с сородичами на улице

Собаки очень общительны и любят знакомиться друг с другом, однако среди них есть и такие, встреча с которыми чревата конфликтом, поэтому собаководам стоит... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T04:05

2024-08-25T04:05

2024-08-25T04:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153505/09/1535050943_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a98e5f2058378378ca2afd22a2b5747b.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Собаки очень общительны и любят знакомиться друг с другом, однако среди них есть и такие, встреча с которыми чревата конфликтом, поэтому собаководам стоит ограждать своих питомцев от некоторых сородичей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Общение с сородичами на улице - важная часть социализации собаки. И главная задача хозяина - не допускать конфликтных ситуаций и стараться по возможности выбирать друзей для своего любимца. Именно поэтому необходимо ограничивать нежелательные контакты с теми питомцами, с кем могут возникнуть сложности при взаимодействии у вашей собаки", - сказал Голубев. По его словам, лучше держаться подальше от перевозбужденных собак. Их можно распознать по постоянно натянутому поводку и слишком активному интересу к окружающему миру и другим животным. Такой эмоционально заряженный питомец может при знакомстве спровоцировать конфликт, объяснил кинолог. Животные просто не смогут начать общаться на позитивной и спокойной ноте из-за переизбытка эмоций. Также собаке могут не понравиться слишком дружелюбные, излишне любознательные и назойливые животные. Слишком дружелюбный пес, как правило, стремится всегда с кем-то познакомиться, пообщаться, поиграть, быть в центре внимания, рассказал президент РКФ. Он предупредил и о том, что серьезно помешать прогулке может встреча кобеля с течной сукой. Обычно они менее предсказуемы, более нервозны и привередливы и вызывают повышенный интерес у кобелей. В то же время Голубев отметил, что обычно добросовестные собаководы не приводят питомцев во время течки на общую площадку и стараются гулять обособленно. Владельцев активных псов он предостерег от знакомств с робкими и боязливыми собаками. Стеснительные животные могут не воспринять энтузиазм более активной собаки, испугаться в ответ на дружелюбный призыв к игре и предпринять попытки себя защитить. В итоге оба питомца получат неприятный опыт общения с сородичем, что может отразиться на их дальнейшем поведении. "Хозяину нужно понимать, что не все собаки открыты для общения и готовы сразу вступать в игру с незнакомцем. Прежде чем позволять собаке вступать в контакт с другим животным, убедитесь, что каждому питомцу это общение принесет полезный опыт", - подытожил Голубев.

https://ria.ru/20230924/sobaki-1898277110.html

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)