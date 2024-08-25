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Кинолог рассказал, как избежать конфликтов собаки с сородичами на улице - РИА Новости, 25.08.2024
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04:05 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html
Кинолог рассказал, как избежать конфликтов собаки с сородичами на улице
Кинолог рассказал, как избежать конфликтов собаки с сородичами на улице - РИА Новости, 25.08.2024
Кинолог рассказал, как избежать конфликтов собаки с сородичами на улице
Собаки очень общительны и любят знакомиться друг с другом, однако среди них есть и такие, встреча с которыми чревата конфликтом, поэтому собаководам стоит... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T04:05
2024-08-25T04:05
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Собаки очень общительны и любят знакомиться друг с другом, однако среди них есть и такие, встреча с которыми чревата конфликтом, поэтому собаководам стоит ограждать своих питомцев от некоторых сородичей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Общение с сородичами на улице - важная часть социализации собаки. И главная задача хозяина - не допускать конфликтных ситуаций и стараться по возможности выбирать друзей для своего любимца. Именно поэтому необходимо ограничивать нежелательные контакты с теми питомцами, с кем могут возникнуть сложности при взаимодействии у вашей собаки", - сказал Голубев. По его словам, лучше держаться подальше от перевозбужденных собак. Их можно распознать по постоянно натянутому поводку и слишком активному интересу к окружающему миру и другим животным. Такой эмоционально заряженный питомец может при знакомстве спровоцировать конфликт, объяснил кинолог. Животные просто не смогут начать общаться на позитивной и спокойной ноте из-за переизбытка эмоций. Также собаке могут не понравиться слишком дружелюбные, излишне любознательные и назойливые животные. Слишком дружелюбный пес, как правило, стремится всегда с кем-то познакомиться, пообщаться, поиграть, быть в центре внимания, рассказал президент РКФ. Он предупредил и о том, что серьезно помешать прогулке может встреча кобеля с течной сукой. Обычно они менее предсказуемы, более нервозны и привередливы и вызывают повышенный интерес у кобелей. В то же время Голубев отметил, что обычно добросовестные собаководы не приводят питомцев во время течки на общую площадку и стараются гулять обособленно. Владельцев активных псов он предостерег от знакомств с робкими и боязливыми собаками. Стеснительные животные могут не воспринять энтузиазм более активной собаки, испугаться в ответ на дружелюбный призыв к игре и предпринять попытки себя защитить. В итоге оба питомца получат неприятный опыт общения с сородичем, что может отразиться на их дальнейшем поведении. "Хозяину нужно понимать, что не все собаки открыты для общения и готовы сразу вступать в игру с незнакомцем. Прежде чем позволять собаке вступать в контакт с другим животным, убедитесь, что каждому питомцу это общение принесет полезный опыт", - подытожил Голубев.
https://ria.ru/20230924/sobaki-1898277110.html
https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, как избежать конфликтов собаки с сородичами на улице

Кинолог Голубев: общение собак с сородичами при прогулке чревато конфликтом

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЙоркширский терьер гуляет в "Сиреневом саду" в Москве
Йоркширский терьер гуляет в Сиреневом саду в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Йоркширский терьер гуляет в "Сиреневом саду" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Собаки очень общительны и любят знакомиться друг с другом, однако среди них есть и такие, встреча с которыми чревата конфликтом, поэтому собаководам стоит ограждать своих питомцев от некоторых сородичей, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Общение с сородичами на улице - важная часть социализации собаки. И главная задача хозяина - не допускать конфликтных ситуаций и стараться по возможности выбирать друзей для своего любимца. Именно поэтому необходимо ограничивать нежелательные контакты с теми питомцами, с кем могут возникнуть сложности при взаимодействии у вашей собаки", - сказал Голубев.
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По его словам, лучше держаться подальше от перевозбужденных собак. Их можно распознать по постоянно натянутому поводку и слишком активному интересу к окружающему миру и другим животным. Такой эмоционально заряженный питомец может при знакомстве спровоцировать конфликт, объяснил кинолог. Животные просто не смогут начать общаться на позитивной и спокойной ноте из-за переизбытка эмоций.
Также собаке могут не понравиться слишком дружелюбные, излишне любознательные и назойливые животные. Слишком дружелюбный пес, как правило, стремится всегда с кем-то познакомиться, пообщаться, поиграть, быть в центре внимания, рассказал президент РКФ.
Он предупредил и о том, что серьезно помешать прогулке может встреча кобеля с течной сукой. Обычно они менее предсказуемы, более нервозны и привередливы и вызывают повышенный интерес у кобелей. В то же время Голубев отметил, что обычно добросовестные собаководы не приводят питомцев во время течки на общую площадку и стараются гулять обособленно.
Владельцев активных псов он предостерег от знакомств с робкими и боязливыми собаками. Стеснительные животные могут не воспринять энтузиазм более активной собаки, испугаться в ответ на дружелюбный призыв к игре и предпринять попытки себя защитить. В итоге оба питомца получат неприятный опыт общения с сородичем, что может отразиться на их дальнейшем поведении.
"Хозяину нужно понимать, что не все собаки открыты для общения и готовы сразу вступать в игру с незнакомцем. Прежде чем позволять собаке вступать в контакт с другим животным, убедитесь, что каждому питомцу это общение принесет полезный опыт", - подытожил Голубев.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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