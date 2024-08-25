Любовь, рок и Каренина: лучшие фильмы Сергея Соловьева
© Мосфильм (1989)Кадр из фильма "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", режиссер Сергей Соловьев
© Мосфильм (1989)
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Он был режиссером трилогий — выстраивал свои картины в короткие, пронизанные общей мыслью циклы. Сперва исследовал подростковую, первую любовь. "Сто дней после детства", "Спасатель" и "Наследница по прямой" создали ему репутацию художника с необычным, очень романтичным и глубоким видением мира. Затем — рок-н-ролльная трилогия, в которой зрителям особенно полюбилась "Асса". И главный проект — "Анна Каренина". О творчестве Сергея Соловьева — в материале РИА Новости к 80-летию мастера.
Свой среди своих
Неформальная молодежь его привлекала — вот только он, по собственному признанию, ничего не понимал в роке. Пришлось познакомиться и даже подружиться с музыкантами. В Ленинградском рок-клубе он сперва смотрелся белой вороной, но потом стал своим. Режиссерской удачей было взять на главную роль харизматичного Сергея Бугаева, но главное — ввести в сюжет Виктора Цоя, спевшего "Перемен!" на финальных титрах.
Режиссер Сергей Соловьев
Премьера "Ассы" в Ленинграде и Москве расколола рок-лагерь: автора обвиняли в конъюнктуре, говорили, что он показал нереальный мир, не имеющий ни малейшего отношения к истинной рок-музыке (хотя комнату Бугаева режиссер буквально попредметно перенес из Северной столицы в Ялту, чтобы сохранить достоверность). Но фильм цитировали, фразы из него звучали как пароль: "Дикость, как и любой компромисс", "Он поэт, он на белом свете живет" — это мгновенно позволяло отыскать "своих", тех, кто понимал, о чем кино и почему оно снято.
Странный мир, где история гибели Павла Первого переплетается с криминальными реалиями 1980-х, где советский мир рушится, а власть берут дельцы типа зловещего Крымова (блестящая роль Станислава Говорухина). Ну и обойма собственных актеров, где первую скрипку играла нежная и прекрасная Татьяна Друбич — и супруга, и любимая героиня Соловьева.
Его "Каренина"
Тема неформального общества на фоне рушащейся империи продолжилась в лентах "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и "Дом под звездным небом". Ну а затем режиссер приступил к своему главному проекту — "Анне Карениной".
© Киноконцерн "Мосфильм", ВГТРК (2017)Кадр из сериала "Анна Каренина"
Кадр из сериала "Анна Каренина"
© Киноконцерн "Мосфильм", ВГТРК (2017)
1 из 4
© Мосфильм (1987)Кадр из фильма "Асса"
Кадр из фильма "Асса"
© Мосфильм (1987)
2 из 4
© Мосфильм (1987)Кадр из фильма "Асса"
Кадр из фильма "Асса"
© Мосфильм (1987)
3 из 4
© Мосфильм (1987)Кадр из фильма "Асса"
Кадр из фильма "Асса"
© Мосфильм (1987)
4 из 4
Кадр из сериала "Анна Каренина"
© Киноконцерн "Мосфильм", ВГТРК (2017)
1 из 4
Кадр из фильма "Асса"
© Мосфильм (1987)
2 из 4
Кадр из фильма "Асса"
© Мосфильм (1987)
3 из 4
Кадр из фильма "Асса"
© Мосфильм (1987)
4 из 4
Об экранизации романа Толстого он мечтал давно. И эта картина стала своеобразным творческим манифестом Соловьева. Понять его "Каренину" без мира "Ассы" сложно: трагедия человека на фоне трагедии страны, метания в душе, помноженные на неотвратимые внешние перемены, — такой четкой и точной метафоры в кинематографе не было уже очень давно.
Мэтр и... мальчишка
Мастер преподавал во ВГИКе. Многие вспоминают его как строгого, но невероятно заботливого учителя. Он умел дружить: когда кому-то из артистов или кинематографистов требовалась помощь, все знали — можно обратиться к нему. При этом Соловьев был остер на язык и в некоторых принципиальных для него вопросах не шел ни на какие компромиссы.
© РИА Новости / Б. Балдин | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Сто дней после детства". Режиссер Сергей Соловьев
Кадр из фильма "Сто дней после детства". Режиссер Сергей Соловьев
Он работал и в театре — ставил Чехова на Таганке и в Малом театре. Антон Павлович был одним из любимых его драматургов — с такой камерной атмосферой, но заложенной внутри вселенской мудростью. Да и сам Соловьев — вроде мэтр, патриарх, а на деле — мальчишка с веселыми глазами, который может взять и снять короткометражку под названием "А кто не любит Генделя — тот получит пенделя".