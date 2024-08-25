https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968315038.html

СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве

СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве

Ливанское движение "Хезболлах" планировало атаковать стратегические объекты Израиля, расположенные в Тель-Авиве, среди возможных целей был и аэропорт... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:16

2024-08-25T08:16

2024-08-25T10:04

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тель-авив

хезболла

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" планировало атаковать стратегические объекты Израиля, расположенные в Тель-Авиве, среди возможных целей был и аэропорт "Бен-Гурион", сообщил в воскресенье новостной портал Ynet.Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм."Террористическая организация "Хезболлах" планировала нанести удар по стратегическому объекту в районе Тель-Авива, включая возможность удара по аэропорту Бен-Гуриона", - пишет Ynet, ссылаясь на источник в силах безопасности."Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240825/izrail-1968308995.html

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тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, хезболла