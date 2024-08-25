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СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве - РИА Новости, 25.08.2024
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08:16 25.08.2024 (обновлено: 10:04 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968315038.html
СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве
СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве
Ливанское движение "Хезболлах" планировало атаковать стратегические объекты Израиля, расположенные в Тель-Авиве, среди возможных целей был и аэропорт... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:16
2024-08-25T10:04
в мире
тель-авив
хезболла
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" планировало атаковать стратегические объекты Израиля, расположенные в Тель-Авиве, среди возможных целей был и аэропорт "Бен-Гурион", сообщил в воскресенье новостной портал Ynet.Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм."Террористическая организация "Хезболлах" планировала нанести удар по стратегическому объекту в районе Тель-Авива, включая возможность удара по аэропорту Бен-Гуриона", - пишет Ynet, ссылаясь на источник в силах безопасности."Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240825/izrail-1968308995.html
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в мире, тель-авив, хезболла
В мире, Тель-Авив, Хезболла
СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве

Ynet: "Хезболла" планировала ударить по аэропорту в Тель-Авиве

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" планировало атаковать стратегические объекты Израиля, расположенные в Тель-Авиве, среди возможных целей был и аэропорт "Бен-Гурион", сообщил в воскресенье новостной портал Ynet.
Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.
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"Террористическая организация "Хезболлах" планировала нанести удар по стратегическому объекту в районе Тель-Авива, включая возможность удара по аэропорту Бен-Гуриона", - пишет Ynet, ссылаясь на источник в силах безопасности.
"Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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