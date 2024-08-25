https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968311863.html
"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом"
"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом" - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом"
Ливанское движение "Хезболлах" готово к любому развитию событий и нанесет серьезный ответный удар по Израилю, если пострадают мирные жители Ливана, сообщается в РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:30
2024-08-25T07:30
2024-08-25T07:42
хезболла
израиль
ливан
бейрут
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148685/32/1486853276_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_5eb03206825a05a109e2a5d7222cdb38.jpg
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" готово к любому развитию событий и нанесет серьезный ответный удар по Израилю, если пострадают мирные жители Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Исламское сопротивление в Ливане сейчас находится в максимальной готовности и силой ответит на любую сионистскую агрессию, особенно если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жестким", - сказано в заявлении.Ранее "Хезболлах" объявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. В рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм, уточнили в пресс-службе ливанского движения.
https://ria.ru/20240825/ssha-1968311736.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148685/32/1486853276_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_aa15d5f628f70c54cd37f152b7754667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хезболла, израиль, ливан, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Хезболла, Израиль, Ливан, Бейрут, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом"
"Хезболла" пригрозила Израилю жесточайшим ответом, если пострадают жители Ливана