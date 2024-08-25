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"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом" - РИА Новости, 25.08.2024
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07:30 25.08.2024 (обновлено: 07:42 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968311863.html
"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом"
"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом" - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом"
Ливанское движение "Хезболлах" готово к любому развитию событий и нанесет серьезный ответный удар по Израилю, если пострадают мирные жители Ливана, сообщается в РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:30
2024-08-25T07:42
хезболла
израиль
ливан
бейрут
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" готово к любому развитию событий и нанесет серьезный ответный удар по Израилю, если пострадают мирные жители Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Исламское сопротивление в Ливане сейчас находится в максимальной готовности и силой ответит на любую сионистскую агрессию, особенно если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жестким", - сказано в заявлении.Ранее "Хезболлах" объявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. В рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм, уточнили в пресс-службе ливанского движения.
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хезболла, израиль, ливан, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Хезболла, Израиль, Ливан, Бейрут, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом"

"Хезболла" пригрозила Израилю жесточайшим ответом, если пострадают жители Ливана

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Бейрут
Город Бейрут - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Бейрут. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" готово к любому развитию событий и нанесет серьезный ответный удар по Израилю, если пострадают мирные жители Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Исламское сопротивление в Ливане сейчас находится в максимальной готовности и силой ответит на любую сионистскую агрессию, особенно если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жестким", - сказано в заявлении.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ
07:28
Ранее "Хезболлах" объявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. В рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм, уточнили в пресс-службе ливанского движения.
 
ХезболлаИзраильЛиванБейрутОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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