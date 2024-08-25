https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968311863.html

"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом"

"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом" - РИА Новости, 25.08.2024

"Хезболла" пригрозила Израилю "жесточайшим ответом"

Ливанское движение "Хезболлах" готово к любому развитию событий и нанесет серьезный ответный удар по Израилю, если пострадают мирные жители Ливана, сообщается в РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:30

2024-08-25T07:30

2024-08-25T07:42

хезболла

израиль

ливан

бейрут

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" готово к любому развитию событий и нанесет серьезный ответный удар по Израилю, если пострадают мирные жители Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения."Исламское сопротивление в Ливане сейчас находится в максимальной готовности и силой ответит на любую сионистскую агрессию, особенно если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жестким", - сказано в заявлении.Ранее "Хезболлах" объявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. В рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм, уточнили в пресс-службе ливанского движения.

https://ria.ru/20240825/ssha-1968311736.html

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хезболла, израиль, ливан, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире