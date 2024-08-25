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"Хезболла" объявила о поражении 11 объектов при ответном ударе по Израилю - РИА Новости, 25.08.2024
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06:59 25.08.2024 (обновлено: 08:35 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968309928.html
"Хезболла" объявила о поражении 11 объектов при ответном ударе по Израилю
"Хезболла" объявила о поражении 11 объектов при ответном ударе по Израилю - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" объявила о поражении 11 объектов при ответном ударе по Израилю
Ливанское движение "Хезболла" завершило первый этап ответных ударов по Израилю, успешно поразив 11 военных целей, заявили в пресс-службе движения. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T06:59
2024-08-25T08:35
израиль
хезболла
в мире
голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бейрут
исмаил хания
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БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" завершило первый этап ответных ударов по Израилю, успешно поразив 11 военных целей, заявили в пресс-службе движения.&quot;Первый этап завершен полным успехом. Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. Беспилотники пролетели так, как это было запланировано&quot;, — сказано в заявлении."Хезболла" перечислила 11 объектов, которые подверглись ударам. В их числе оказались базы ЦАХАЛ Майрун, Заатун и Сахель и две базы на оккупированных Голанских высотах, а также три казармы и несколько опорных пунктов.Как утверждает движение, всего по целям в Израиле выпустили более 320 ракет типа "Катюша".Сегодня "Хезболла" заявила о начале ответных действий за удар Тель-Авива по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила "Хезболлу" в подготовке масштабной атаки и заявила о превентивных ударах по позициям движения. Власти страны ввели на 48 часов режим "особой ситуации".По данным газеты The Times of Israel, ЦАХАЛ нанес превентивные удары по местам развертывания ракет ливанского движения "Хезболла" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование еврейского государства, в свою очередь, заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.
https://ria.ru/20240825/bayden-1968311148.html
https://ria.ru/20240825/izrail-1968309372.html
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израиль
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израиль, хезболла, в мире, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут, исмаил хания
Израиль, Хезболла, В мире, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут, Исмаил Хания
"Хезболла" объявила о поражении 11 объектов при ответном ударе по Израилю

"Хезболла" сообщила об окончании первого этапа ответного удара по Израилю

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" завершило первый этап ответных ударов по Израилю, успешно поразив 11 военных целей, заявили в пресс-службе движения.
«

"Первый этап завершен полным успехом. Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. Беспилотники пролетели так, как это было запланировано", — сказано в заявлении.

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"Хезболла" перечислила 11 объектов, которые подверглись ударам. В их числе оказались базы ЦАХАЛ Майрун, Заатун и Сахель и две базы на оккупированных Голанских высотах, а также три казармы и несколько опорных пунктов.
Как утверждает движение, всего по целям в Израиле выпустили более 320 ракет типа "Катюша".
Сегодня "Хезболла" заявила о начале ответных действий за удар Тель-Авива по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.
Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила "Хезболлу" в подготовке масштабной атаки и заявила о превентивных ударах по позициям движения. Власти страны ввели на 48 часов режим "особой ситуации".
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По данным газеты The Times of Israel, ЦАХАЛ нанес превентивные удары по местам развертывания ракет ливанского движения "Хезболла" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование еврейского государства, в свою очередь, заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.
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ИзраильХезболлаВ миреГоланские высотыОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБейрутИсмаил Хания
 
 
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