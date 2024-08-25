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"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю - РИА Новости, 25.08.2024
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06:27 25.08.2024 (обновлено: 08:23 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968308808.html
"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю
"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю
Ливанское движение "Хезболла" нанесло ответные удары за израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, в результате которой погиб высокопоставленный... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T06:27
2024-08-25T08:23
бейрут
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" нанесло ответные удары за израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр, сообщается в заявлении пресс-службы движения для СМИ.&quot;Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан, бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионистского образования&quot;, — говорится в заявлении.Целью атаки был назван военный объект.Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", с территории Ливана по северу Израиля было выпущено более 100 ракет.После этого "Хезболла" объявила о завершении первого этапа ответного удара. Как утверждают в движении, в результате были поражены 11 военных целей.Ранее утром в воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила "Хезболлу" в подготовке масштабной атаки на Израиль и заявила об ответных ударах по позициям движения. Власти страны объявили режим "особой ситуации" на 48 часов.Как сообщила позднее газета Times of Israel, вылеты рейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены, прилетающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты "из-за ситуации с безопасностью". На севере страны объявлена воздушная тревога.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.
https://ria.ru/20240825/izrail-1968308715.html
https://ria.ru/20240825/izrail-1968309372.html
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бейрут, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю

"Хезболла" заявила об ответных действиях за атаку ЦАХАЛ на Бейрут

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" нанесло ответные удары за израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр, сообщается в заявлении пресс-службы движения для СМИ.
«

"Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан, бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионистского образования", — говорится в заявлении.

Целью атаки был назван военный объект.
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Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", с территории Ливана по северу Израиля было выпущено более 100 ракет.
После этого "Хезболла" объявила о завершении первого этапа ответного удара. Как утверждают в движении, в результате были поражены 11 военных целей.
Ранее утром в воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила "Хезболлу" в подготовке масштабной атаки на Израиль и заявила об ответных ударах по позициям движения. Власти страны объявили режим "особой ситуации" на 48 часов.
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Как сообщила позднее газета Times of Israel, вылеты рейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены, прилетающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты "из-за ситуации с безопасностью". На севере страны объявлена воздушная тревога.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.
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БейрутИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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