https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968308808.html

"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю

"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю - РИА Новости, 25.08.2024

"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю

Ливанское движение "Хезболла" нанесло ответные удары за израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, в результате которой погиб высокопоставленный... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T06:27

2024-08-25T06:27

2024-08-25T08:23

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" нанесло ответные удары за израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр, сообщается в заявлении пресс-службы движения для СМИ."Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан, бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионистского образования", — говорится в заявлении.Целью атаки был назван военный объект.Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", с территории Ливана по северу Израиля было выпущено более 100 ракет.После этого "Хезболла" объявила о завершении первого этапа ответного удара. Как утверждают в движении, в результате были поражены 11 военных целей.Ранее утром в воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила "Хезболлу" в подготовке масштабной атаки на Израиль и заявила об ответных ударах по позициям движения. Власти страны объявили режим "особой ситуации" на 48 часов.Как сообщила позднее газета Times of Israel, вылеты рейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены, прилетающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты "из-за ситуации с безопасностью". На севере страны объявлена воздушная тревога.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.

https://ria.ru/20240825/izrail-1968308715.html

https://ria.ru/20240825/izrail-1968309372.html

https://ria.ru/20240819/tsakhal-1966984310.html

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бейрут, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире