"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю
"Хезболла" заявила об ответных действиях за атаку ЦАХАЛ на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" нанесло ответные удары за израильскую атаку на южный пригород Бейрута в конце июля, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр, сообщается в заявлении пресс-службы движения для СМИ.
«
"Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута, которая привела к гибели командира Фуада Шукра и нескольких наших уважаемых граждан, бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионистского образования", — говорится в заявлении.
Целью атаки был назван военный объект.
Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", с территории Ливана по северу Израиля было выпущено более 100 ракет.
После этого "Хезболла" объявила о завершении первого этапа ответного удара. Как утверждают в движении, в результате были поражены 11 военных целей.
Ранее утром в воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила "Хезболлу" в подготовке масштабной атаки на Израиль и заявила об ответных ударах по позициям движения. Власти страны объявили режим "особой ситуации" на 48 часов.
Как сообщила позднее газета Times of Israel, вылеты рейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены, прилетающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты "из-за ситуации с безопасностью". На севере страны объявлена воздушная тревога.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.