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Уровень безработицы в Ярославской области – на исторически низком уровне
Уровень безработицы в Ярославской области – на исторически низком уровне - РИА Новости, 25.08.2024
Уровень безработицы в Ярославской области – на исторически низком уровне
Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области находится на исторически низком уровне, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:04
2024-08-25T09:04
2024-08-25T09:04
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области находится на исторически низком уровне, сообщает правительство региона. "В регионе сохраняется самое низкое значение уровня регистрируемой безработицы за весь период деятельности органов службы занятости населения Ярославской области", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, этот факт обусловлен, в частности, активным экономическим ростом. "Мы – регион с низким уровнем безработицы. У нас развиваются разные отрасли экономики, поэтому хорошую работу можно найти во многих сферах: промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, образовании, туризме и других", – отметил Евраев. В настоящее время, как сообщило правительство региона, численность безработных граждан составляет около 3 тысяч человек, а уровень регистрируемой безработицы – 0,5% от численности рабочей силы региона. Руководитель государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина отметила, что безработным и ищущим работу гражданам при обращении в органы службы занятости населения региона прежде всего оказывается содействие в поиске подходящей работы, включая составление резюме и подготовку к будущему собеседованию. Одной из наиболее востребованных государственных услуг среди безработных, по ее словам, стала профориентация, которая помогает выявить профессиональные интересы, склонности и возможности. "Кроме того, актуальными являются такие меры поддержки, как социальная адаптация на рынке труда, включающая обучение навыкам эффективного поведения на нем, психологическая поддержка, организация ярмарок и другие", - рассказала Зудина.
https://ria.ru/20240824/patriotizm-1968203771.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области находится на исторически низком уровне, сообщает правительство региона.
"В регионе сохраняется самое низкое значение уровня регистрируемой безработицы за весь период деятельности органов службы занятости населения Ярославской области", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Михаила Евраева, этот факт обусловлен, в частности, активным экономическим ростом.
"Мы – регион с низким уровнем безработицы. У нас развиваются разные отрасли экономики, поэтому хорошую работу можно найти во многих сферах: промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, образовании, туризме и других", – отметил Евраев.
В настоящее время, как сообщило правительство региона, численность безработных граждан составляет около 3 тысяч человек, а уровень регистрируемой безработицы – 0,5% от численности рабочей силы региона.
Руководитель государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина отметила, что безработным и ищущим работу гражданам при обращении в органы службы занятости населения региона прежде всего оказывается содействие в поиске подходящей работы, включая составление резюме и подготовку к будущему собеседованию. Одной из наиболее востребованных государственных услуг среди безработных, по ее словам, стала профориентация, которая помогает выявить профессиональные интересы, склонности и возможности. "Кроме того, актуальными являются такие меры поддержки, как социальная адаптация на рынке труда, включающая обучение навыкам эффективного поведения на нем, психологическая поддержка, организация ярмарок и другие", - рассказала Зудина.