Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики
Начальнику отдела безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден Кадырова
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручена высшая награда республики — орден Кадырова, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
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"Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу", — написал Дудаев в Telegram-канале.
Министр назвал Адама Кадырова истинным патриотом родины, который "достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем".
В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана.
Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
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