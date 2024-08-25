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Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики - РИА Новости, 25.08.2024
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21:35 25.08.2024 (обновлено: 21:52 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики - РИА Новости, 25.08.2024
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики
Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручена высшая награда республики — орден Кадырова, сообщил министр Чечни по национальной... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T21:35
2024-08-25T21:52
общество
адам кадыров
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручена высшая награда республики — орден Кадырова, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.&quot;Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу&quot;, — написал Дудаев в Telegram-канале.Министр назвал Адама Кадырова истинным патриотом родины, который "достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем". В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана.Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968360294.html
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общество, адам кадыров, ахмед дудаев
Общество, Адам Кадыров, Ахмед Дудаев
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики

Начальнику отдела безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден Кадырова

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручена высшая награда республики — орден Кадырова, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«

"Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу", — написал Дудаев в Telegram-канале.

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Министр назвал Адама Кадырова истинным патриотом родины, который "достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем".
В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана.
Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
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ОбществоАдам КадыровАхмед Дудаев
 
 
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