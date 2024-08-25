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Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова - РИА Новости, 25.08.2024
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14:45 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968360294.html
Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова
Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова - РИА Новости, 25.08.2024
Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:45
2024-08-25T14:45
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апты алаудинов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения у Рамзана Кадырова. "Раз уж ты (Владимир Зеленский - ред.) смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, "Квартал 95" (телестудия, одним из основателей которой был Зеленский – ред.). Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил", - сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. При этом Алаудинов не пояснил, о чем идет речь и когда это произошло.
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россия, апты алаудинов, владимир зеленский, рамзан кадыров, в мире
Россия, Апты Алаудинов, Владимир Зеленский, Рамзан Кадыров, В мире
Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова

Алаудинов: Зеленский "плакался" и просил прощения у Кадырова

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения у Рамзана Кадырова.
"Раз уж ты (Владимир Зеленский - ред.) смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, "Квартал 95" (телестудия, одним из основателей которой был Зеленский – ред.). Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил", - сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
При этом Алаудинов не пояснил, о чем идет речь и когда это произошло.
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РоссияАпты АлаудиновВладимир ЗеленскийРамзан КадыровВ мире
 
 
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