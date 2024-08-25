https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968360294.html

Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова

Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова - РИА Новости, 25.08.2024

Алаудинов рассказал, что Зеленский просил прощения у Кадырова

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:45

2024-08-25T14:45

2024-08-25T14:45

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения у Рамзана Кадырова. "Раз уж ты (Владимир Зеленский - ред.) смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, "Квартал 95" (телестудия, одним из основателей которой был Зеленский – ред.). Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил", - сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. При этом Алаудинов не пояснил, о чем идет речь и когда это произошло.

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, апты алаудинов, владимир зеленский, рамзан кадыров, в мире