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Армия Израиля сообщила об уничтожении тысяч снарядов "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2024
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08:21 25.08.2024 (обновлено: 10:00 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/izrail-1968315498.html
Армия Израиля сообщила об уничтожении тысяч снарядов "Хезболлы"
Армия Израиля сообщила об уничтожении тысяч снарядов "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2024
Армия Израиля сообщила об уничтожении тысяч снарядов "Хезболлы"
Около ста самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили более тысячи снарядов ливанского движения "Хезболлах", направленные на северные и центральные... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:21
2024-08-25T10:00
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Около ста самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили более тысячи снарядов ливанского движения "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля, заявил в воскресенье представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм."Около ста самолетов ВВС Израиля уничтожили тысячи снарядов "Хезболлах", большинство из которых были нацелены на север страны, другая часть была нацелена на центральные территории", - говорится в опубликованном в сети Х сообщении официального представителя армии Даниэля Хагари.Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240825/delegatsiya-1968314691.html
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968311863.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила об уничтожении тысяч снарядов "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщила о тысячах сбитых снарядов "Хезболлы", нацеленных на центр страны

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Около ста самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили более тысячи снарядов ливанского движения "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля, заявил в воскресенье представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.
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"Около ста самолетов ВВС Израиля уничтожили тысячи снарядов "Хезболлах", большинство из которых были нацелены на север страны, другая часть была нацелена на центральные территории", - говорится в опубликованном в сети Х сообщении официального представителя армии Даниэля Хагари.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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