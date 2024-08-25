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СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином - РИА Новости, 25.08.2024
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06:46 25.08.2024 (обновлено: 06:55 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/izrail-1968309372.html
СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином
СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином
Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином после превентивных ударов Израиля по "Хезболлах" на фоне сообщения РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T06:46
2024-08-25T06:55
израиль
сша
ллойд остин
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
бейрут
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином после превентивных ударов Израиля по "Хезболлах" на фоне сообщения армии Израиля о подготовке движением масштабной атаки на страну, сообщает газета Times of Israel."Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с его американским коллегой, министром обороны США Ллойдом Остином", - пишет издание.Движение "Хезболлах" ранее в воскресенье заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.
https://ria.ru/20240825/livan-1968309517.html
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израиль, сша, ллойд остин, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бейрут
Израиль, США, Ллойд Остин, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Бейрут
СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином

Times of Israel: министр обороны Израиля Галант провел переговоры с Остином

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином после превентивных ударов Израиля по "Хезболлах" на фоне сообщения армии Израиля о подготовке движением масштабной атаки на страну, сообщает газета Times of Israel.
"Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с его американским коллегой, министром обороны США Ллойдом Остином", - пишет издание.
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Из Ливана выпустили более ста ракет по северу Израиля, сообщили СМИ
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Движение "Хезболлах" ранее в воскресенье заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.
 
ИзраильСШАЛлойд ОстинХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБейрут
 
 
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