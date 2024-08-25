https://ria.ru/20240825/izrail-1968309372.html

СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином

СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином после превентивных ударов Израиля по "Хезболлах" на фоне сообщения РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T06:46

2024-08-25T06:46

2024-08-25T06:55

израиль

сша

ллойд остин

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

бейрут

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином после превентивных ударов Израиля по "Хезболлах" на фоне сообщения армии Израиля о подготовке движением масштабной атаки на страну, сообщает газета Times of Israel."Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с его американским коллегой, министром обороны США Ллойдом Остином", - пишет издание.Движение "Хезболлах" ранее в воскресенье заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.

https://ria.ru/20240825/livan-1968309517.html

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израиль, сша, ллойд остин, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, бейрут