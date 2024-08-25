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Ни один военный объект не пострадал при атаке "Хезболлы", заявили в Израиле - РИА Новости, 25.08.2024
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21:59 25.08.2024 (обновлено: 22:07 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/izrail--1968402102.html
Ни один военный объект не пострадал при атаке "Хезболлы", заявили в Израиле
Ни один военный объект не пострадал при атаке "Хезболлы", заявили в Израиле - РИА Новости, 25.08.2024
Ни один военный объект не пострадал при атаке "Хезболлы", заявили в Израиле
Атака ливанского шиитского движения "Хезболлах" в воскресенье не привела к какому-либо ущербу ни на одном из военных и оборонных объектов Израиля, сообщил... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T21:59
2024-08-25T22:07
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хасан насрулла
тель-авив
ливан
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Атака ливанского шиитского движения "Хезболлах" в воскресенье не привела к какому-либо ущербу ни на одном из военных и оборонных объектов Израиля, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман."Заявления "Хезболлах" о поражении военных целей на территории Израиля - абсолютная ложь. Ни один из военных и оборонных объектов Израиля не понес какого-либо ущерба. Израиль будет и дальше пресекать любые попытки "Хезболлах" угрожать жизни наших гражданских лиц и военных", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.С похожим заявлением ранее выступили и представители пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).В воскресенье лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Манар", что бойцы движения запустили более 300 ракет по северу Израиля с целью отвлечь системы ПВО для максимального пролета беспилотников к основной цели - базы военной разведки в Глилоте в пригороде Тель-Авива, расположенного в 110 километрах от границы с Ливаном. По его словам, источники шиитского сопротивления подтвердили, что большое количество БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Израильские СМИ ранее сообщали, что в районе Глилот расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968388873.html
израиль
тель-авив
ливан
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хасан насрулла, тель-авив, ливан, биньямин нетаньяху, моссад
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хасан Насрулла, Тель-Авив, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Моссад
Ни один военный объект не пострадал при атаке "Хезболлы", заявили в Израиле

Офис Нетаньяху: атака "Хезболлы" не нанесла ущерб израильским военным объектам

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Атака ливанского шиитского движения "Хезболлах" в воскресенье не привела к какому-либо ущербу ни на одном из военных и оборонных объектов Израиля, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Заявления "Хезболлах" о поражении военных целей на территории Израиля - абсолютная ложь. Ни один из военных и оборонных объектов Израиля не понес какого-либо ущерба. Израиль будет и дальше пресекать любые попытки "Хезболлах" угрожать жизни наших гражданских лиц и военных", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
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С похожим заявлением ранее выступили и представители пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В воскресенье лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Манар", что бойцы движения запустили более 300 ракет по северу Израиля с целью отвлечь системы ПВО для максимального пролета беспилотников к основной цели - базы военной разведки в Глилоте в пригороде Тель-Авива, расположенного в 110 километрах от границы с Ливаном. По его словам, источники шиитского сопротивления подтвердили, что большое количество БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Израильские СМИ ранее сообщали, что в районе Глилот расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
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В миреИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХасан НасруллаТель-АвивЛиванБиньямин НетаньяхуМоссад
 
 
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