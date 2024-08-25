Ни один военный объект не пострадал при атаке "Хезболлы", заявили в Израиле
Офис Нетаньяху: атака "Хезболлы" не нанесла ущерб израильским военным объектам
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Атака ливанского шиитского движения "Хезболлах" в воскресенье не привела к какому-либо ущербу ни на одном из военных и оборонных объектов Израиля, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Заявления "Хезболлах" о поражении военных целей на территории Израиля - абсолютная ложь. Ни один из военных и оборонных объектов Израиля не понес какого-либо ущерба. Израиль будет и дальше пресекать любые попытки "Хезболлах" угрожать жизни наших гражданских лиц и военных", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
С похожим заявлением ранее выступили и представители пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В воскресенье лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Манар", что бойцы движения запустили более 300 ракет по северу Израиля с целью отвлечь системы ПВО для максимального пролета беспилотников к основной цели - базы военной разведки в Глилоте в пригороде Тель-Авива, расположенного в 110 километрах от границы с Ливаном. По его словам, источники шиитского сопротивления подтвердили, что большое количество БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Израильские СМИ ранее сообщали, что в районе Глилот расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.