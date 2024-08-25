https://ria.ru/20240825/iskander-1968319641.html
В "Ростехе" рассказали об эффективности "Искандера" против HIMARS
В "Ростехе" рассказали об эффективности "Искандера" против HIMARS - РИА Новости, 25.08.2024
В "Ростехе" рассказали об эффективности "Искандера" против HIMARS
Боеприпас российского ОТРК "Искандер" является практически не сбиваемым для украинской ПВО и способен поражать объекты на существенном удалении от точки... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:07
2024-08-25T09:07
2024-08-25T10:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростех
вооруженные силы украины
высокоточные комплексы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966792655_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_e31d214f7a615c967fc75fca1d2cc0f6.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Боеприпас российского ОТРК "Искандер" является практически не сбиваемым для украинской ПВО и способен поражать объекты на существенном удалении от точки попадания, комплекс также подтверждает свою эффективность против американской РСЗО HIMARS, сообщили в "Ростехе". "Кроме того, что боеприпас комплекса является практически не сбиваемым для украинских ПВО, а также попадает в цель с высокой точностью, он оснащен боевой частью большой массы. Это позволяет поражать объекты на существенном удалении от точки попадания. Как говорится, против лома нет приема. Если вы еще используете HIMARS, то "Искандер" летит к вам", - сказали в госкорпорации. Минобороны РФ неоднократно сообщало об поражении американских установок ударами "Искандеров". В частности, в конце июля одним ударом "Искандера-М" была уничтожена пусковая установка HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ. Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" производит холдинг "Ростеха" "Высокоточные комплексы".
https://ria.ru/20240408/unichtozhenie-1938709357.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966792655_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_3274c259949eae80cf592b4185f88786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростех, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростех, Вооруженные силы Украины, Высокоточные комплексы
В "Ростехе" рассказали об эффективности "Искандера" против HIMARS
"Ростех" назвал "Искандер" практически не сбиваемым для украинской ПВО