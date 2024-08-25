https://ria.ru/20240825/iskander-1968319641.html

В "Ростехе" рассказали об эффективности "Искандера" против HIMARS

В "Ростехе" рассказали об эффективности "Искандера" против HIMARS - РИА Новости, 25.08.2024

В "Ростехе" рассказали об эффективности "Искандера" против HIMARS

Боеприпас российского ОТРК "Искандер" является практически не сбиваемым для украинской ПВО и способен поражать объекты на существенном удалении от точки... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T09:07

2024-08-25T09:07

2024-08-25T10:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростех

вооруженные силы украины

высокоточные комплексы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966792655_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_e31d214f7a615c967fc75fca1d2cc0f6.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Боеприпас российского ОТРК "Искандер" является практически не сбиваемым для украинской ПВО и способен поражать объекты на существенном удалении от точки попадания, комплекс также подтверждает свою эффективность против американской РСЗО HIMARS, сообщили в "Ростехе". "Кроме того, что боеприпас комплекса является практически не сбиваемым для украинских ПВО, а также попадает в цель с высокой точностью, он оснащен боевой частью большой массы. Это позволяет поражать объекты на существенном удалении от точки попадания. Как говорится, против лома нет приема. Если вы еще используете HIMARS, то "Искандер" летит к вам", - сказали в госкорпорации. Минобороны РФ неоднократно сообщало об поражении американских установок ударами "Искандеров". В частности, в конце июля одним ударом "Искандера-М" была уничтожена пусковая установка HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ. Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" производит холдинг "Ростеха" "Высокоточные комплексы".

https://ria.ru/20240408/unichtozhenie-1938709357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ростех, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы