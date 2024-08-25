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Из Иркутской области в Курск направили вагон с гуманитарной помощью

Из Иркутской области в Курск направили вагон с гуманитарной помощью - РИА Новости, 25.08.2024

Из Иркутской области в Курск направили вагон с гуманитарной помощью

Вагон с гуманитарным грузом направлен из Приангарья пострадавшим жителям Курской области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:31

2024-08-25T10:31

2024-08-25T10:55

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ИРКУТСК, 25 авг - РИА Новости. Вагон с гуманитарным грузом направлен из Приангарья пострадавшим жителям Курской области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Жители и организации Приангарья собрали для пострадавшей в результате атаки противника Курской области продукты питания, воду, средства личной гигиены, одежду и многое другое. "Вагон с гуманитарным грузом, направленный из Иркутской области… Накануне был доставлен в город Ростов-на-Дону, а после груз прибыл в гуманитарный центр города Курска", - говорится в сообщении. Ранее жителям пострадавшего региона были доставлены продуктовые наборы со склада в Ростове-на-Дону, куда поступают грузы из Приангарья, а также гуманитарная помощь, собранная волонтерами Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В регионе создан штаб по организации помощи Курской области. Красный Крест Приангарья открыл счет для сбора денежных средств. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Приангарье готово принять на своей территории жителей Курской области, организовать отдых и оздоровление детям из пострадавшего региона и оказать любую другую необходимую помощь. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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общество, курская область, иркутская область, игорь кобзев, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия