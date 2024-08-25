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Один мирный житель погиб, трое ранены при обстреле поселка Зайцево
Один мирный житель погиб, трое ранены при обстреле поселка Зайцево - РИА Новости, 25.08.2024
Один мирный житель погиб, трое ранены при обстреле поселка Зайцево
Один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:41
2024-08-25T16:41
2024-08-25T16:41
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке Зайцево ранены трое мирных жителей Горловки... В результате обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин", - написал мэр в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240825/zhurnalisty-1968369183.html
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Один мирный житель погиб, трое ранены при обстреле поселка Зайцево
Мэр Горловки: один мирный житель погиб, трое ранены при обстреле поселка Зайцево