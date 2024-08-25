https://ria.ru/20240825/gorlovka-1968375284.html

При обстреле Горловки пострадали две мирные жительницы

При обстреле Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 25.08.2024

При обстреле Горловки пострадали две мирные жительницы

Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками города Дзержинск городского округа Горловка в ДНР, сообщает мэр Иван Приходько. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:34

2024-08-25T16:34

2024-08-25T16:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками города Дзержинск городского округа Горловка в ДНР, сообщает мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены две мирные жительницы города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия