https://ria.ru/20240825/gladkov-1968304025.html

При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек

При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек - РИА Новости, 25.08.2024

При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек

ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили двенадцать человек, в том числе трое... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T03:08

2024-08-25T03:08

2024-08-25T10:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

белгород

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили двенадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей", — написал он в Telegram-канале.Еще 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения, уточнил Гладков.Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу. Семь взрослых госпитализированы лечебные учреждения города Белгорода, двое — в Ракитянскую ЦРБ."В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу", — добавил Гладков.В результате удара, по словам главы региона, повреждены десять частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.Данные о последствиях обстрела уточняются, власти продолжат подомовой обход в светлое время суток. "Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам", — заключил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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https://ria.ru/20240823/sudzha-1967928903.html

https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html

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вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, белгород