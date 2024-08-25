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При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек - РИА Новости, 25.08.2024
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03:08 25.08.2024 (обновлено: 10:22 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/gladkov-1968304025.html
При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек
При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек - РИА Новости, 25.08.2024
При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек
ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили двенадцать человек, в том числе трое... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T03:08
2024-08-25T10:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
белгород
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили двенадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей&quot;, — написал он в Telegram-канале.Еще 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения, уточнил Гладков.Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу. Семь взрослых госпитализированы лечебные учреждения города Белгорода, двое — в Ракитянскую ЦРБ."В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу", — добавил Гладков.В результате удара, по словам главы региона, повреждены десять частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.Данные о последствиях обстрела уточняются, власти продолжат подомовой обход в светлое время суток. "Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам", — заключил Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240823/postradali-1968171009.html
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вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Белгород
При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек

Гладков: при ударе ВСУ по поселку Ракитное погибли пять человек, 12 ранены

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили двенадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей", — написал он в Telegram-канале.

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Еще 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения, уточнил Гладков.
Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу. Семь взрослых госпитализированы лечебные учреждения города Белгорода, двое — в Ракитянскую ЦРБ.
"В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу", — добавил Гладков.
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В результате удара, по словам главы региона, повреждены десять частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.
Данные о последствиях обстрела уточняются, власти продолжат подомовой обход в светлое время суток.
"Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам", — заключил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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