https://ria.ru/20240825/gensek-1968407925.html

Генсек ООН обеспокоен ростом числа перестрелок между Израилем и "Хезболлой"

Генсек ООН обеспокоен ростом числа перестрелок между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 25.08.2024

Генсек ООН обеспокоен ростом числа перестрелок между Израилем и "Хезболлой"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете обмена ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" выразил глубокую обеспокоенность ситуацией,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:18

2024-08-25T23:18

2024-08-25T23:18

в мире

израиль

голанские высоты

бейрут

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

биньямин нетаньяху

хезболла

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ООН, 25 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете обмена ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, призвал к деэскалации, сообщили в его офисе. "Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "Голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности", – сообщил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Гутерреш также призвал стороны конфликта к деэскалации и выполнению резолюции 1701 СБ ООН. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968388873.html

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в мире, израиль, голанские высоты, бейрут, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году