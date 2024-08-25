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Генсек ООН обеспокоен ростом числа перестрелок между Израилем и "Хезболлой"
Генсек ООН обеспокоен ростом числа перестрелок между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 25.08.2024
Генсек ООН обеспокоен ростом числа перестрелок между Израилем и "Хезболлой"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете обмена ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" выразил глубокую обеспокоенность ситуацией,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T23:18
2024-08-25T23:18
2024-08-25T23:18
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ООН, 25 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в свете обмена ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, призвал к деэскалации, сообщили в его офисе. "Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "Голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности", – сообщил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Гутерреш также призвал стороны конфликта к деэскалации и выполнению резолюции 1701 СБ ООН. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, голанские высоты, бейрут, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Бейрут, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН обеспокоен ростом числа перестрелок между Израилем и "Хезболлой"
Гутерреш глубоко обеспокоен ситуацией на ливано-израильской границе