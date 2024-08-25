В Израиле заявили о доставке в Газу вакцины от полиомиелита
COGAT: в сектор Газа доставили вакцину от полиомиелита для 1,255 тысячи человек
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны, заявил, что в воскресенье на территорию сектора Газа была доставлена вакцина от полиомиелита.
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"Вакцины от полиомиелита для 1,255 тысячи человек были доставлены сегодня в Газу через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", - написало ведомство в своём аккаунте в социальной сети Х.
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В офисе добавили, что вакцина была доставлена в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
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"В ближайшие дни международные и местные бригады врачей проведут в различных районах Газы вакцинацию детей, которые еще не были привиты от полиомиелита", - добавили в ведомстве.
В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.
На прошлой неделе палестинский минздрав заявил, что первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.
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