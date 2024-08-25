https://ria.ru/20240825/gaza-1968408348.html

В Израиле заявили о доставке в Газу вакцины от полиомиелита

В Израиле заявили о доставке в Газу вакцины от полиомиелита - РИА Новости, 25.08.2024

В Израиле заявили о доставке в Газу вакцины от полиомиелита

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны, заявил, что в воскресенье на территорию... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:28

2024-08-25T23:28

2024-08-25T23:29

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны, заявил, что в воскресенье на территорию сектора Газа была доставлена вакцина от полиомиелита. "Вакцины от полиомиелита для 1,255 тысячи человек были доставлены сегодня в Газу через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", - написало ведомство в своём аккаунте в социальной сети Х. В офисе добавили, что вакцина была доставлена в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). "В ближайшие дни международные и местные бригады врачей проведут в различных районах Газы вакцинацию детей, которые еще не были привиты от полиомиелита", - добавили в ведомстве. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. На прошлой неделе палестинский минздрав заявил, что первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать кампанию вакцинации против полиомиелита.

https://ria.ru/20240730/poliomielit-1962938574.html

https://ria.ru/20240816/poliomielit-1966706336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, воз, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина