https://ria.ru/20240825/gaynutdin-1967948923.html

Биография Равиля Гайнутдина

Биография Равиля Гайнутдина - РИА Новости, 25.08.2024

Биография Равиля Гайнутдина

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Исмагилович Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T00:32

2024-08-25T00:32

2024-08-25T00:32

справки

республика татарстан (татарстан)

россия

равиль гайнутдин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939005419_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_26e11adb57aa605bf6778230ef2ff1b9.jpg

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Исмагилович Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). После школы окончил актерский факультет Казанского театрального училища. Затем работал ассистентом режиссера и выпускающим редактором в редакции литературно-драматических передач Казанской студии телевидения, учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств) на факультете режиссуры.Самостоятельно изучал основы ислама, арабский язык и Коран. В 1979 году поступил в Исламское медресе "Мир-Араб" в Бухаре (Узбекистан), которое окончил экстерном. В 2001 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, РАНХиГС). Кандидат философских наук (2003).По окончании медресе получил назначение первым имам-хатыбом Казанской соборной мечети "Нур Ислам".В 1985 году был избран ответственным секретарем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири в Уфе.В 1987 году был утвержден на должность имама-хатыба Московской соборной мечети, а в 1988 году Равиль Гайнутдин стал главным имам-хатыбом – настоятелем Московской соборной мечети.В 1991 году был избран президентом Исламского центра Москвы и Московской области. В 1994 году на учредительном меджлисе мусульманских религиозных объединений и общин Европейской части России Равиль Гайнутдин был избран муфтием, а также председателем Духовного управления мусульман Центрально-Европейского региона, преобразованного в 1998 году в Духовное управление мусульман Европейской части России. 21 сентября 2014 года Духовное управление мусульман Европейской части России было переименовано в Духовное управление мусульман Российской Федерации. В 2019 году Равиль Гайнутдин был переизбран главой Духовного управления мусульман России на очередной срок. В 1996 году был создан Совет муфтиев России, Равиль Гайнутдин является его председателем с момента создания. В 2017 году был переизбран на очередной срок.Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, член президиума Межрелигиозного Совета России. Участвовал во многих международных религиозных форумах и международных конференциях, представляя мусульман России в Марокко, Саудовской Аравии, Египте, Турции, Финляндии, ФРГ, Италии и других странах; в составе правительственных делегаций принимал участие в межгосударственных переговорах с лидерами Ирана, Афганистана, Пакистана, Сирии, Египта, Ливана и др.Равиль Гайнутдин – автор многих научных трудов по мусульманскому богословию, мусульманской догматике и праву.По его инициативе в разных регионах были созданы местные мусульманские религиозные организации, построены сотни мечетей, учреждены исламские университеты и институты, средние профессиональные мусульманские учебные заведения, лицеи и школы.За большой вклад в дело укрепления межконфессионального мира и согласия, национального единства и духовного возрождения народов России был награжден Орденом Дружбы (1997), Орденом Почета (2004), Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2009), III (2015) и II (2019) степеней, Орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2012). Отмечен Благодарностями президента Российской Федерации (1999, 2023). Имеет награды иностранных государств.Женат, две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, республика татарстан (татарстан), россия, равиль гайнутдин