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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтия Гайнутдина переизбали главой Духовного управления мусульман России

12:31 23.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в понедельник единогласно переизбрал муфтия шейха Равиля Гайнутдина председателем организации, передает корреспондент РИА Новости.
Отчетно-выборный съезд ДУМ РФ проходит раз в пять лет. В этом году он впервые проходит в Московской соборной мечети.
Равиль Гайнутдин, отметивший в этом году 60-летие, возглавляет ДУМ РФ с момента учреждения этой организации в 1994 году, будучи ее основателем. Он также является председателем Совета муфтиев России, основу которого составляет ДУМ.
На VII отчетно-выборном съезде организации рассматривалась только одна кандидатура на пост председателя ДУМ РФ, единогласно утвержденная до этого президиумом ДУМ РФ, - муфтия Равиля Гайнутдина. Все участники съезда предложенную кандидатуру поддержали.
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По данным, обнародованным на съезде, Духовное управление мусульман РФ на сегодняшний день объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ. На заседании присутствуют 149 (из 150) делегатов съезда, представители федеральных и региональных органов власти, приглашенные гости из-за рубежа, журналисты.
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Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинРоссия
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