Муфтия Гайнутдина переизбали главой Духовного управления мусульман России

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в понедельник единогласно переизбрал муфтия шейха Равиля Гайнутдина председателем организации, передает корреспондент РИА Новости.

Отчетно-выборный съезд ДУМ РФ проходит раз в пять лет. В этом году он впервые проходит в Московской соборной мечети.

Равиль Гайнутдин, отметивший в этом году 60-летие, возглавляет ДУМ РФ с момента учреждения этой организации в 1994 году, будучи ее основателем. Он также является председателем Совета муфтиев России, основу которого составляет ДУМ.

На VII отчетно-выборном съезде организации рассматривалась только одна кандидатура на пост председателя ДУМ РФ, единогласно утвержденная до этого президиумом ДУМ РФ, - муфтия Равиля Гайнутдина. Все участники съезда предложенную кандидатуру поддержали.