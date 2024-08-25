https://ria.ru/20240825/ganchev-1968344236.html
Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях
Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях - РИА Новости, 25.08.2024
Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях
Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:38
2024-08-25T12:38
2024-08-25T12:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
сватово
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши бойцы продолжают давить противника как на купянском, так и на волчанском направлениях", - заявил он, отвечая на вопрос об оперативной обстановке в регионе. Ранее Ганчев сообщал, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях
Ганчев: ВС России давят противника на Купянском и Волчанском направлениях