https://ria.ru/20240825/ganchev-1968344236.html

Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях

Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях - РИА Новости, 25.08.2024

Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях

Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:38

2024-08-25T12:38

2024-08-25T12:38

специальная военная операция на украине

харьковская область

сватово

виталий ганчев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши бойцы продолжают давить противника как на купянском, так и на волчанском направлениях", - заявил он, отвечая на вопрос об оперативной обстановке в регионе. Ранее Ганчев сообщал, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.

https://ria.ru/20240825/polsha-1968340577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, сватово, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность