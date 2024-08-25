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Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/ganchev-1968344236.html
Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях
Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях - РИА Новости, 25.08.2024
Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях
Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:38
2024-08-25T12:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
сватово
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши бойцы продолжают давить противника как на купянском, так и на волчанском направлениях", - заявил он, отвечая на вопрос об оперативной обстановке в регионе. Ранее Ганчев сообщал, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
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харьковская область
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харьковская область, сватово, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сватово, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях

Ганчев: ВС России давят противника на Купянском и Волчанском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наши бойцы продолжают давить противника как на купянском, так и на волчанском направлениях", - заявил он, отвечая на вопрос об оперативной обстановке в регионе.
Ранее Ганчев сообщал, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Польша потратила на Украину 3,3 процента своего ВВП
Вчера, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСватовоВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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