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В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины

В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины - РИА Новости, 25.08.2024

В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины

Активисты подпольной организации "Дозор" подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, об этом они сообщили в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:13

2024-08-25T17:13

2024-08-25T17:13

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Активисты подпольной организации "Дозор" подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, об этом они сообщили в своем Telegram-канале."В ночь с 24 на 25 августа, в "день независимости Украины" активисты подполья "Дозора" поздравили киевский режим путем поджога флага Украины", — говорится в посте.Уточняется, что поджог произошел на улице Владимира Рыбака, у Киевского медицинского университета. На выложенных в сеть кадрах видно горящий флаг Украины.Ранее активисты сообщали о поджоге служебного автомобиля территориального центра комплектования в Николаеве.

https://ria.ru/20240825/sklad-1968343994.html

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