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В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины - РИА Новости, 25.08.2024
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17:13 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/flag-1968378883.html
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины - РИА Новости, 25.08.2024
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины
Активисты подпольной организации "Дозор" подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, об этом они сообщили в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:13
2024-08-25T17:13
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Активисты подпольной организации "Дозор" подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, об этом они сообщили в своем Telegram-канале."В ночь с 24 на 25 августа, в "день независимости Украины" активисты подполья "Дозора" поздравили киевский режим путем поджога флага Украины", — говорится в посте.Уточняется, что поджог произошел на улице Владимира Рыбака, у Киевского медицинского университета. На выложенных в сеть кадрах видно горящий флаг Украины.Ранее активисты сообщали о поджоге служебного автомобиля территориального центра комплектования в Николаеве.
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в мире, украина, киев, николаев (украина), подполье
В мире, Украина, Киев, Николаев (Украина), подполье
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины

Активисты подполья "Дозор" подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве

© СоцсетиАктивисты подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве
Активисты подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Соцсети
Активисты подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Активисты подпольной организации "Дозор" подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, об этом они сообщили в своем Telegram-канале.
"В ночь с 24 на 25 августа, в "день независимости Украины" активисты подполья "Дозора" поздравили киевский режим путем поджога флага Украины", — говорится в посте.
Уточняется, что поджог произошел на улице Владимира Рыбака, у Киевского медицинского университета. На выложенных в сеть кадрах видно горящий флаг Украины.
Ранее активисты сообщали о поджоге служебного автомобиля территориального центра комплектования в Николаеве.
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