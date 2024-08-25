https://ria.ru/20240825/flag-1968378883.html
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины - РИА Новости, 25.08.2024
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины
Активисты подпольной организации "Дозор" подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, об этом они сообщили в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:13
2024-08-25T17:13
2024-08-25T17:13
в мире
украина
киев
николаев (украина)
подполье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968377061_0:174:688:561_1920x0_80_0_0_edd92a232a3331cd27573c9a4758950f.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Активисты подпольной организации "Дозор" подожгли в Киеве 30-метровый флаг Украины, об этом они сообщили в своем Telegram-канале."В ночь с 24 на 25 августа, в "день независимости Украины" активисты подполья "Дозора" поздравили киевский режим путем поджога флага Украины", — говорится в посте.Уточняется, что поджог произошел на улице Владимира Рыбака, у Киевского медицинского университета. На выложенных в сеть кадрах видно горящий флаг Украины.Ранее активисты сообщали о поджоге служебного автомобиля территориального центра комплектования в Николаеве.
https://ria.ru/20240825/sklad-1968343994.html
украина
киев
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968377061_0:77:688:593_1920x0_80_0_0_7c59395dfa82dbb03bcd2e11d038089f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, николаев (украина), подполье
В мире, Украина, Киев, Николаев (Украина), подполье
В Киеве активисты подполья подожгли 30-метровый флаг Украины
Активисты подполья "Дозор" подожгли 30-метровый флаг Украины в Киеве