https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968367946.html
Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области
Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области
Бойцы полка "Ахмат — Чечня" Минобороны эвакуировали из зоны боевых действий в селе Уланок в Курской области 51 военнослужащего срочной службы, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:37
2024-08-25T15:37
2024-08-25T16:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
рамзан кадыров
совет федерации рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Бойцы полка "Ахмат — Чечня" Минобороны эвакуировали из зоны боевых действий в селе Уланок в Курской области 51 военнослужащего срочной службы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. "Очень рад и тому, что среди эвакуированных находятся проходившие как без вести пропавшие срочники — Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович", — добавил он.По словам главы региона, руководство 14-го стрелкового батальона попросило командира "Ахмат — Чечня" Асламбека Салиева посодействовать в эвакуации срочников. Кроме того, родители Кужугета и Куулара обращались в Совет Федерации с просьбой найти их.Кадыров рассказал, что бойцы на легковых автомобилях "под плотным минометным огнем противника" прорвались в населенный пункт Уланок и "тремя рейсами вывезли оттуда ребят".
https://ria.ru/20240818/kadyrov-1966907124.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_feadf290f87aae7625562c141149e6c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, рамзан кадыров, совет федерации рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рамзан Кадыров, Совет Федерации РФ, Происшествия
Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области
Кадыров: бойцы "Ахмат-Чечня" эвакуировали из зоны боевых действий 51 срочника