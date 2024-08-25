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Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 25.08.2024 (обновлено: 16:02 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968367946.html
Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области
Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области
Бойцы полка "Ахмат — Чечня" Минобороны эвакуировали из зоны боевых действий в селе Уланок в Курской области 51 военнослужащего срочной службы, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:37
2024-08-25T16:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
рамзан кадыров
совет федерации рф
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Бойцы полка "Ахмат — Чечня" Минобороны эвакуировали из зоны боевых действий в селе Уланок в Курской области 51 военнослужащего срочной службы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. "Очень рад и тому, что среди эвакуированных находятся проходившие как без вести пропавшие срочники — Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович", — добавил он.По словам главы региона, руководство 14-го стрелкового батальона попросило командира "Ахмат — Чечня" Асламбека Салиева посодействовать в эвакуации срочников. Кроме того, родители Кужугета и Куулара обращались в Совет Федерации с просьбой найти их.Кадыров рассказал, что бойцы на легковых автомобилях "под плотным минометным огнем противника" прорвались в населенный пункт Уланок и "тремя рейсами вывезли оттуда ребят".
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россия, курская область, рамзан кадыров, совет федерации рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рамзан Кадыров, Совет Федерации РФ, Происшествия
Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области

Кадыров: бойцы "Ахмат-Чечня" эвакуировали из зоны боевых действий 51 срочника

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Бойцы полка "Ахмат — Чечня" Минобороны эвакуировали из зоны боевых действий в селе Уланок в Курской области 51 военнослужащего срочной службы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
«
"Очень рад и тому, что среди эвакуированных находятся проходившие как без вести пропавшие срочники — Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович", — добавил он.
По словам главы региона, руководство 14-го стрелкового батальона попросило командира "Ахмат — Чечня" Асламбека Салиева посодействовать в эвакуации срочников. Кроме того, родители Кужугета и Куулара обращались в Совет Федерации с просьбой найти их.
Кадыров рассказал, что бойцы на легковых автомобилях "под плотным минометным огнем противника" прорвались в населенный пункт Уланок и "тремя рейсами вывезли оттуда ребят".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРамзан КадыровСовет Федерации РФПроисшествия
 
 
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