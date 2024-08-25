https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968367946.html

Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области

Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024

Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника в Курской области

Бойцы полка "Ахмат — Чечня" Минобороны эвакуировали из зоны боевых действий в селе Уланок в Курской области 51 военнослужащего срочной службы, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:37

2024-08-25T15:37

2024-08-25T16:02

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 25 авг — РИА Новости. Бойцы полка "Ахмат — Чечня" Минобороны эвакуировали из зоны боевых действий в селе Уланок в Курской области 51 военнослужащего срочной службы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. "Очень рад и тому, что среди эвакуированных находятся проходившие как без вести пропавшие срочники — Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович", — добавил он.По словам главы региона, руководство 14-го стрелкового батальона попросило командира "Ахмат — Чечня" Асламбека Салиева посодействовать в эвакуации срочников. Кроме того, родители Кужугета и Куулара обращались в Совет Федерации с просьбой найти их.Кадыров рассказал, что бойцы на легковых автомобилях "под плотным минометным огнем противника" прорвались в населенный пункт Уланок и "тремя рейсами вывезли оттуда ребят".

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россия, курская область, рамзан кадыров, совет федерации рф, происшествия