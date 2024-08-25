https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968341381.html

Подполье: Киев ведет эвакуацию из Николаевской и Херсонской областей

Подполье: Киев ведет эвакуацию из Николаевской и Херсонской областей - РИА Новости, 25.08.2024

Подполье: Киев ведет эвакуацию из Николаевской и Херсонской областей

Киевский режим уже неделю ведет эвакуацию из населенных пунктов Николаевской и подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:07

2024-08-25T12:07

2024-08-25T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киевский режим уже неделю ведет эвакуацию из населенных пунктов Николаевской и подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевский и Херсонской областей. Также замечено большое количество иностранных военных", - заявил РИА Новости Лебедев. По его мнению, после выезда местного населения жилые дома будут использоваться в качестве огневых точек, складов боеприпасов и мест дислокации для ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины