https://ria.ru/20240825/erevan-1968408986.html

В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания

В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания - РИА Новости, 25.08.2024

В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания

Стена недостроенного здания из-за ветра рухнула на машину в Ереване в воскресенье, в результате погиб мужчина, сообщает спасательная служба МВД Армении. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:37

2024-08-25T23:37

2024-08-25T23:37

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ЕРЕВАН, 25 авг - РИА Новости. Стена недостроенного здания из-за ветра рухнула на машину в Ереване в воскресенье, в результате погиб мужчина, сообщает спасательная служба МВД Армении. Отмечается, что 25 августа в 21.37 (20.37 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение, что из-за ветра стена недостроенного здания на улице Капанцяна рухнула на автомобиль, в котором находился человек. На место были направлены несколько отрядов спасателей. "Выяснилось, что стена недостроенного здания обрушилась на автомобиль Mitsubishi. В машине спасатели обнаружили тело мужчины 1991 года рождения", - говорится в сообщении. Спасатели совместно с сотрудниками полиции оградили место происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20240824/vladivostok-1968190100.html

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в мире, ереван, армения