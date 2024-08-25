https://ria.ru/20240825/erevan-1968408986.html
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания - РИА Новости, 25.08.2024
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания
Стена недостроенного здания из-за ветра рухнула на машину в Ереване в воскресенье, в результате погиб мужчина, сообщает спасательная служба МВД Армении. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T23:37
2024-08-25T23:37
2024-08-25T23:37
в мире
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/56/1499665654_21:0:1017:560_1920x0_80_0_0_d67165a26b39ad2eca9461d97b2752ba.jpg
ЕРЕВАН, 25 авг - РИА Новости. Стена недостроенного здания из-за ветра рухнула на машину в Ереване в воскресенье, в результате погиб мужчина, сообщает спасательная служба МВД Армении. Отмечается, что 25 августа в 21.37 (20.37 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение, что из-за ветра стена недостроенного здания на улице Капанцяна рухнула на автомобиль, в котором находился человек. На место были направлены несколько отрядов спасателей. "Выяснилось, что стена недостроенного здания обрушилась на автомобиль Mitsubishi. В машине спасатели обнаружили тело мужчины 1991 года рождения", - говорится в сообщении. Спасатели совместно с сотрудниками полиции оградили место происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20240824/vladivostok-1968190100.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/56/1499665654_145:0:892:560_1920x0_80_0_0_fdb4e5b7368777a5bfee39926de6c0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания, погиб мужчина
ЕРЕВАН, 25 авг - РИА Новости. Стена недостроенного здания из-за ветра рухнула на машину в Ереване в воскресенье, в результате погиб мужчина, сообщает спасательная служба МВД Армении.
Отмечается, что 25 августа в 21.37 (20.37 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение, что из-за ветра стена недостроенного здания на улице Капанцяна рухнула на автомобиль, в котором находился человек. На место были направлены несколько отрядов спасателей.
«
"Выяснилось, что стена недостроенного здания обрушилась на автомобиль Mitsubishi. В машине спасатели обнаружили тело мужчины 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Спасатели совместно с сотрудниками полиции оградили место происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.