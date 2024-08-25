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В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания - РИА Новости, 25.08.2024
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23:37 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/erevan-1968408986.html
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания - РИА Новости, 25.08.2024
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания
Стена недостроенного здания из-за ветра рухнула на машину в Ереване в воскресенье, в результате погиб мужчина, сообщает спасательная служба МВД Армении. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T23:37
2024-08-25T23:37
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ЕРЕВАН, 25 авг - РИА Новости. Стена недостроенного здания из-за ветра рухнула на машину в Ереване в воскресенье, в результате погиб мужчина, сообщает спасательная служба МВД Армении. Отмечается, что 25 августа в 21.37 (20.37 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение, что из-за ветра стена недостроенного здания на улице Капанцяна рухнула на автомобиль, в котором находился человек. На место были направлены несколько отрядов спасателей. "Выяснилось, что стена недостроенного здания обрушилась на автомобиль Mitsubishi. В машине спасатели обнаружили тело мужчины 1991 года рождения", - говорится в сообщении. Спасатели совместно с сотрудниками полиции оградили место происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания

В Ереване из-за ветра рухнула стена недостроенного здания, погиб мужчина

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 авг - РИА Новости. Стена недостроенного здания из-за ветра рухнула на машину в Ереване в воскресенье, в результате погиб мужчина, сообщает спасательная служба МВД Армении.
Отмечается, что 25 августа в 21.37 (20.37 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступило сообщение, что из-за ветра стена недостроенного здания на улице Капанцяна рухнула на автомобиль, в котором находился человек. На место были направлены несколько отрядов спасателей.
«
"Выяснилось, что стена недостроенного здания обрушилась на автомобиль Mitsubishi. В машине спасатели обнаружили тело мужчины 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Спасатели совместно с сотрудниками полиции оградили место происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.
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