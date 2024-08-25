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Экспорт из Индии в Россию достиг исторического максимума - РИА Новости, 25.08.2024
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07:35 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/eksport-1968312446.html
Экспорт из Индии в Россию достиг исторического максимума
Экспорт из Индии в Россию достиг исторического максимума - РИА Новости, 25.08.2024
Экспорт из Индии в Россию достиг исторического максимума
Индийский экспорт в Россию в июне достиг рекордных 475 миллионов долларов, увеличившись за год почти в полтора раза, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:35
2024-08-25T07:35
индия
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Индийский экспорт в Россию в июне достиг рекордных 475 миллионов долларов, увеличившись за год почти в полтора раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, если в начале лета индийские компании экспортировали в Россию товаров на 475 миллионов долларов, то годом ранее - на 328 миллионов. Это стало новым максимумом для поставок из этой страны - предыдущий пик пришелся на март этого года (441 миллион долларов). Одновременно выросли и продажи российского бизнеса в Индию – на 18% за год, до 6 миллиардов долларов. Месячный показатель больше был всего дважды - в мае 2023-го и в мае 2024 года. В результате взаимная торговля двух стран выросла в годовом выражении на 20% - до 6,4 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом в современной истории после рекорда конца весны в 7,5 миллиарда долларов. В то же время за первое полугодие текущего года поставки из России в Индию выросли на 13% - до 35,8 миллиарда долларов. Больше только у Китая, откуда в Индию было экспортировано товаров на 50,4 миллиарда долларов. А экспорт индийских товаров с начала года увеличился на четверть – до 2,5 миллиардов долларов. Россия остается 29-й среди получателей продукции из Индии. А в пятёрку главных импортеров индийских товаров входят США (41,6 миллиарда долларов), ОАЭ (19,7 миллиарда), Нидерланды (14 миллиардов), Сингапур (9 миллиарда) и Китай (8,5 миллиарда долларов). Таким образом, товарооборот России и Индии за январь-июнь увеличился на 14% - до 38,3 миллиарда долларов, что составляет 58% от торговли за весь прошлый год.
https://ria.ru/20240821/indiya-1967447685.html
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индия, россия, китай, экономика
Индия, Россия, Китай, Экономика
Экспорт из Индии в Россию достиг исторического максимума

Экспорт из Индии в Россию в июне достиг исторического максимума

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Индийский экспорт в Россию в июне достиг рекордных 475 миллионов долларов, увеличившись за год почти в полтора раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, если в начале лета индийские компании экспортировали в Россию товаров на 475 миллионов долларов, то годом ранее - на 328 миллионов. Это стало новым максимумом для поставок из этой страны - предыдущий пик пришелся на март этого года (441 миллион долларов).
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Одновременно выросли и продажи российского бизнеса в Индию – на 18% за год, до 6 миллиардов долларов. Месячный показатель больше был всего дважды - в мае 2023-го и в мае 2024 года. В результате взаимная торговля двух стран выросла в годовом выражении на 20% - до 6,4 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом в современной истории после рекорда конца весны в 7,5 миллиарда долларов.
В то же время за первое полугодие текущего года поставки из России в Индию выросли на 13% - до 35,8 миллиарда долларов. Больше только у Китая, откуда в Индию было экспортировано товаров на 50,4 миллиарда долларов. А экспорт индийских товаров с начала года увеличился на четверть – до 2,5 миллиардов долларов.
Россия остается 29-й среди получателей продукции из Индии. А в пятёрку главных импортеров индийских товаров входят США (41,6 миллиарда долларов), ОАЭ (19,7 миллиарда), Нидерланды (14 миллиардов), Сингапур (9 миллиарда) и Китай (8,5 миллиарда долларов).
Таким образом, товарооборот России и Индии за январь-июнь увеличился на 14% - до 38,3 миллиарда долларов, что составляет 58% от торговли за весь прошлый год.
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