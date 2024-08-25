Российские дипломаты во Франции смогут поддержать Дурова, заявили в Совфеде
Сенатор Джабаров: российские консульские учреждения во Франции помогут Дурову
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские консульские учреждения во Франции при необходимости окажут задержанному в этой стране основателю Telegram Павлу Дурову поддержку, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"Возвращаясь к Павлу Дурову, хочу заметить, что, имея гражданство Франции и ряда других государств, он остался и российским гражданином. Всегда подчеркнуто дистанцировался от российской власти, но Россия никогда не отказывается от своих граждан, попавших в беду", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, российские консульские подразделения во Франции "изучают ситуацию вокруг задержания Дурова и при необходимости будут оказывать поддержку."
Джабаров также отметил, что задержание в аэропорту Парижа Дурова с одной стороны шокирует, с другой - "в очередной раз подтверждает тот факт, что либеральный Запад давно похоронил общепринятые демократические ценности".
"Отказ Дурова от политического цензурирования созданного им популярного мессенджера давно вызывал озлобление на Западе", - подчеркнул он.
По словам законодателя, мы видим, что Запад и прежде всего Европа "семимильными шагами движутся к тоталитаризму, ущемлению гражданских прав и, давайте будем честными, к возрождению нацизма, который мы похоронили в мае 1945 года", но который дал сейчас новые ростки.
"Неонацистский режим в Киеве - это только начало того ужаса, к которому стремится Запад", - заключил Джабаров.