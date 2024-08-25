https://ria.ru/20240825/duda-1968367244.html
Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию
Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию - РИА Новости, 25.08.2024
Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию
Президент Польши Анджей Дуда уклонился от ответа на вопрос, знал ли он о готовящемся террористическом нападении ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:31
2024-08-25T15:31
2024-08-25T15:31
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда уклонился от ответа на вопрос, знал ли он о готовящемся террористическом нападении ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, хотя в РФ не раз заявляли, что оно было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада. "Мы не можем об этом говорить. Это как раз дела, о которых мы не можем говорить. К сожалению, я не могу сейчас ответить на это вопрос", - сказал Дуда в эфире Youtube-канала Zero, отвечая на вопрос, проинформировал ли его Владимир Зеленский о планах нападения на территорию Курской области. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240825/gladkov-1968304025.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Польша, Анджей Дуда, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию
Дуда уклонился от ответа на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на РФ