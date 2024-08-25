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Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/duda-1968367244.html
Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию
Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию - РИА Новости, 25.08.2024
Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию
Президент Польши Анджей Дуда уклонился от ответа на вопрос, знал ли он о готовящемся террористическом нападении ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:31
2024-08-25T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
польша
анджей дуда
владимир путин
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда уклонился от ответа на вопрос, знал ли он о готовящемся террористическом нападении ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, хотя в РФ не раз заявляли, что оно было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада. "Мы не можем об этом говорить. Это как раз дела, о которых мы не можем говорить. К сожалению, я не могу сейчас ответить на это вопрос", - сказал Дуда в эфире Youtube-канала Zero, отвечая на вопрос, проинформировал ли его Владимир Зеленский о планах нападения на территорию Курской области. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240825/gladkov-1968304025.html
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в мире, россия, курская область, польша, анджей дуда, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Польша, Анджей Дуда, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
Дуда не ответил на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на Россию

Дуда уклонился от ответа на вопрос, сообщил ли ему Киев о планах нападения на РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда уклонился от ответа на вопрос, знал ли он о готовящемся террористическом нападении ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, хотя в РФ не раз заявляли, что оно было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада.
«
"Мы не можем об этом говорить. Это как раз дела, о которых мы не можем говорить. К сожалению, я не могу сейчас ответить на это вопрос", - сказал Дуда в эфире Youtube-канала Zero, отвечая на вопрос, проинформировал ли его Владимир Зеленский о планах нападения на территорию Курской области.
Последствия обстрела Ракитянского района в Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек
Вчера, 03:08
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России
Вчера, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьПольшаАнджей ДудаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОКиев
 
 
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