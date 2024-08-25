https://ria.ru/20240825/dtp-1968401835.html

На Каширском шоссе столкнулись три автомобиля

На Каширском шоссе столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 25.08.2024

На Каширском шоссе столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный департамент... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T21:53

2024-08-25T21:53

2024-08-25T21:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Каширском шоссе в районе дома 55 столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в 1, 4 и 5-й полосах затруднено на один километр.

https://ria.ru/20240823/gruzovik-1968162874.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва