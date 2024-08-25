https://ria.ru/20240825/dtp-1968401835.html
На Каширском шоссе столкнулись три автомобиля
На Каширском шоссе столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 25.08.2024
На Каширском шоссе столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный департамент... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T21:53
2024-08-25T21:53
2024-08-25T21:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Каширском шоссе в районе дома 55 столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в 1, 4 и 5-й полосах затруднено на один километр.
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происшествия, москва
На Каширском шоссе столкнулись три автомобиля
На Каширском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля