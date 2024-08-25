В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине и за мир
© РИА Новости Демонстрацию против поставок оружия западными странами Украине в Амстердаме
© РИА Новости
Демонстрацию против поставок оружия западными странами Украине в Амстердаме. Архивное фото
АМСТЕРДАМ, 25 авг - РИА Новости. Десятки человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме против поставок оружия Западом Украине и за мир, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась днем в воскресенье на площади Дам в Амстердаме. Участники акции пришли с плакатами, надписи на которых гласили: "Нет оружию ради мира!" и "За мир с Россией!", а также флагами РФ и голубыми флагами с голубем, символизирующими мир. Порядок и безопасность на демонстрации обеспечивала голландская полиция. Акция прошла мирно.
Голландский активист и пацифист Берт ван Вондел в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Нидерланды и другие западные страны, снабжая Украину вооружениями, находятся неофициально в конфликте с Россией.
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"Если вы не хотите войны, не поставляйте оружие. Начните переговоры. Это лучший способ остановить войну. А также не отправляйте оружие", - сказал ван Вондел в беседе с агентством.
Активист считает абсурдным тот факт, что Запад фактически дает деньги на убийство людей.
"Запад отправляет (Украине) оружие, отправляет деньги. Это идиотизм. Мы должны сказать этому "стоп!" - подчеркнул собеседник агентства.
Как отметил голландский журналист и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк, который также принял участие в демонстрации, нынешнее правительство Нидерландов разделено по вопросу помощи Украине.
"И это связано с тем фактом, что главная партия — это правая Партия свободы (PVV) под руководством (Герта) Вилдерса, а Вилдерс на самом деле против этой войны. Однако "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) и "Новый общественный договор" (NSC) поддерживают Украину. Так что правительство разделено", - заявил Гителинк.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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