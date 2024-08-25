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В Москве завели дело после гибели женщины и ребенка

В Москве завели дело после гибели женщины и ребенка - РИА Новости, 25.08.2024

В Москве завели дело после гибели женщины и ребенка

После обнаружения тел женщины и ребенка у дома на юго-востоке Москвы заведено дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего", сообщил СК РФ в своем РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:48

2024-08-25T14:48

2024-08-25T14:48

происшествия

москва

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. После обнаружения тел женщины и ребенка у дома на юго-востоке Москвы заведено дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего", сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Также председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины и ребенка в Москве. "Следователями Главного следственного управления СК России по городу Москве в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, устанавливаются обстоятельства смерти жительницы Москвы и ее малолетнего сына, тела которых обнаружены в утреннее время 25 августа 2024 года вблизи многоэтажного дома по улице Красноказарменной", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы. Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию, отметив, что задержанный 39-летний мужчина в ближайшее время будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий. Столичная прокуратура сообщала, что задержанному в квартире мужчине была оказана медицинская помощь. Прокуратора также заявила о гибели женщины 1988 года рождения и ее малолетнего сына 2023 года рождения. Позже в пресс-службе Росгвардии уточнили, что, по предварительной информации, мужчина выбросил женщину с ребенком из окна на 16-м этаже жилого комплекса "Лефортово парк", после чего продолжил бросать различные предметы. сотрудники СОБР "Столица" главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину.

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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ее ребенка Мужчина, который, предварительно, выбросил из окна женщину и ребенка, задержан в квартире, ему оказывается медицинская помощь. По данным прокуратуры, погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения. 2024-08-25T14:48 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)