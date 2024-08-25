В Москве завели дело после гибели женщины и ребенка
СК в Москве завел дело после обнаружения тел женщины и ребенка у дома
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. После обнаружения тел женщины и ребенка у дома на юго-востоке Москвы заведено дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего", сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Также председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины и ребенка в Москве.
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
"Следователями Главного следственного управления СК России по городу Москве в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, устанавливаются обстоятельства смерти жительницы Москвы и ее малолетнего сына, тела которых обнаружены в утреннее время 25 августа 2024 года вблизи многоэтажного дома по улице Красноказарменной", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли журналистам, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы. Столичный главк СК РФ подтвердил эту информацию, отметив, что задержанный 39-летний мужчина в ближайшее время будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий. Столичная прокуратура сообщала, что задержанному в квартире мужчине была оказана медицинская помощь. Прокуратора также заявила о гибели женщины 1988 года рождения и ее малолетнего сына 2023 года рождения.
Позже в пресс-службе Росгвардии уточнили, что, по предварительной информации, мужчина выбросил женщину с ребенком из окна на 16-м этаже жилого комплекса "Лефортово парк", после чего продолжил бросать различные предметы. сотрудники СОБР "Столица" главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину.