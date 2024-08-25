https://ria.ru/20240825/cv-90-1968309189.html

Бойцы показали трофейную шведскую БМП, подбитую под Часовым Яром

Бойцы показали трофейную шведскую БМП, подбитую под Часовым Яром - РИА Новости, 25.08.2024

Бойцы показали трофейную шведскую БМП, подбитую под Часовым Яром

Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе "Южной" группировки РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T06:40

2024-08-25T06:40

2024-08-25T08:46

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ЛУГАНСК, 25 авг — РИА Новости. Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе "Южной" группировки войск, показали корреспонденту РИА Новости эвакуированную ранее из-под Часова Яра шведскую БМП CV90."Эвакуировали CV90 из-под Богдановки, в направлении Часова Яра. Эвакуировали, когда было мало "птичек" (БПЛА. — Прим. ред.), потому что уж очень сильно летают, с первого раза не смогли, через некоторое время ее только смогли вытащить", — рассказал военнослужащий эвакуационной группы с позывным Чапа.По словам бойца, во время эвакуации подбитой техники на "горячих" участках фронта главное — скорость и правильно выбранный момент. Важно быстро подъехать, "зацепить" ее и вывезти.Внутри подбитой БМП, помимо боеприпасов натовского образца, обнаружили еще и блокнот одного из членов экипажа. В нем были записаны инструкции по использованию различных систем бронемашины, а также отметки о выполненных задачах. Последняя запись датирована 21 июля 2023 года, боевик ВСУ пишет о повреждениях, полученных этой машиной. Из написанного можно сделать вывод, что это была последняя боевая задача БМП.На этой неделе военнослужащие рассказали агентству, что смогли эвакуировать подбитую украинскую БМП CV90 шведского производства из района населенного пункта Богдановка на Артемовском направлении. БМП подбили кумулятивным снарядом в заднюю часть башни, после чего она оказалась обездвижена. Командир экипажа погиб. Захваченную CV90 произвели в 2003 году, это удалось установить на основе найденных внутри самой техники серийных табличек.БМП CV90/40 "Динамический защитник" — так называется в рекламных буклетах фирмы "Бофорс" шведская боевая машина пехоты Stridsfordon 90, больше известная под английским обозначением CV90 (Combat Vehicle 90). Она создавалась специально для сложных климатических и территориальных условий Швеции. Вооружение — 40-миллиметровая пушка "Бофорс" L/70(40/70B), 7,62-миллиметровый пулемет т/39. Боекомплект — 240 выстрелов.В 2023 году Швеция поставила на Украину 50 машин CV90, в декабре Стокгольм и Копенгаген договорились о совместной поставке Киеву дополнительной партии этих БМП на сумму более 263,5 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967372844.html

https://ria.ru/20240812/nato-1965589555.html

https://ria.ru/20240824/duda-1968270372.html

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Эвакуированная с Часова Яра шведская БМП Военнослужащие эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе российской "Южной" группировки войск, показали корреспонденту РИА Новости эвакуированную ранее с направления Часова Яра шведскую БМП. 2024-08-25T06:40 true PT4M05S

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