https://ria.ru/20240825/chvk-1968369554.html

СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу

СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу

Замеченная в Курской области американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group перебросила с конца 2023 года часть сил в сектор Газа, пишет РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:47

2024-08-25T15:47

2024-08-25T15:47

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Замеченная в Курской области американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group перебросила с конца 2023 года часть сил в сектор Газа, пишет журнал Military Watch Magazine. Ранее Forward Observations Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. "Forward Observations Group, статус которой остается крайне непрозрачным, участвует в операциях в зоне театра военных действий на Украине уже более двух лет, хотя часть ее личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года", - говорится в материале журнала. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240821/chvk-1967458360.html

https://ria.ru/20240825/vooruzheniya-1968330301.html

https://ria.ru/20240825/kurskaya_oblast-1968308518.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины