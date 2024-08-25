СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу
MWM: замеченная в Курской области американская ЧВК перебросила часть сил в Газу
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Замеченная в Курской области американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group перебросила с конца 2023 года часть сил в сектор Газа, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Forward Observations Group, статус которой остается крайне непрозрачным, участвует в операциях в зоне театра военных действий на Украине уже более двух лет, хотя часть ее личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года", - говорится в материале журнала.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.
В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.