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СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу - РИА Новости, 25.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/chvk-1968369554.html
СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу
СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу
Замеченная в Курской области американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group перебросила с конца 2023 года часть сил в сектор Газа, пишет РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:47
2024-08-25T15:47
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Замеченная в Курской области американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group перебросила с конца 2023 года часть сил в сектор Газа, пишет журнал Military Watch Magazine. Ранее Forward Observations Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. "Forward Observations Group, статус которой остается крайне непрозрачным, участвует в операциях в зоне театра военных действий на Украине уже более двух лет, хотя часть ее личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года", - говорится в материале журнала. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240821/chvk-1967458360.html
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96
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ: замеченная в Курской области ЧВК из США перебросила часть сил в Газу

MWM: замеченная в Курской области американская ЧВК перебросила часть сил в Газу

© Фото : Public domainАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Public domain
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Замеченная в Курской области американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group перебросила с конца 2023 года часть сил в сектор Газа, пишет журнал Military Watch Magazine.
Ранее Forward Observations Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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21 августа, 06:20
"Forward Observations Group, статус которой остается крайне непрозрачным, участвует в операциях в зоне театра военных действий на Украине уже более двух лет, хотя часть ее личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года", - говорится в материале журнала.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.
В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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