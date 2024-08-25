https://ria.ru/20240825/bolnye-1968354538.html

Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян

Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян - РИА Новости, 25.08.2024

Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян

Папа Римский Франциск выразил поддержку "тысячам больных" оспой обезьян, назвав ее чрезвычайной ситуации мирового масштаба. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:08

2024-08-25T14:08

2024-08-25T14:08

в мире

африка

ватикан

демократическая республика конго

франциск (хорхе марио бергольо)

воз

ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире

папа римский

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ВАТИКАН, 25 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку "тысячам больных" оспой обезьян, назвав ее чрезвычайной ситуации мирового масштаба. "Я хочу выразить солидарность с тысячами людей, пораженных оспой обезьян, которая уже представляет собой всемирную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении", - заявил понтифик по окончании традиционной воскресной проповеди в Ватикане. Папа отметил, что молится за всех зараженных, в особенности за население Демократической республики Конго, испытывающее множество трудностей, и выражает поддержку местным церквям в наиболее пострадавших странах. "Я призываю правительства и частные производства делиться технологией и доступными средствами лечения с тем, чтобы медицинской помощи хватило бы всем", - сказал папа Франциск. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20240819/popova-1967038328.html

африка

ватикан

демократическая республика конго

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в мире, африка, ватикан, демократическая республика конго, франциск (хорхе марио бергольо), воз, ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире, папа римский