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Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян - РИА Новости, 25.08.2024
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14:08 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/bolnye-1968354538.html
Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян
Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян - РИА Новости, 25.08.2024
Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян
Папа Римский Франциск выразил поддержку "тысячам больных" оспой обезьян, назвав ее чрезвычайной ситуации мирового масштаба. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:08
2024-08-25T14:08
в мире
африка
ватикан
демократическая республика конго
франциск (хорхе марио бергольо)
воз
ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
папа римский
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ВАТИКАН, 25 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку "тысячам больных" оспой обезьян, назвав ее чрезвычайной ситуации мирового масштаба. "Я хочу выразить солидарность с тысячами людей, пораженных оспой обезьян, которая уже представляет собой всемирную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении", - заявил понтифик по окончании традиционной воскресной проповеди в Ватикане. Папа отметил, что молится за всех зараженных, в особенности за население Демократической республики Конго, испытывающее множество трудностей, и выражает поддержку местным церквям в наиболее пострадавших странах. "Я призываю правительства и частные производства делиться технологией и доступными средствами лечения с тем, чтобы медицинской помощи хватило бы всем", - сказал папа Франциск. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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африка
ватикан
демократическая республика конго
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в мире, африка, ватикан, демократическая республика конго, франциск (хорхе марио бергольо), воз, ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире, папа римский
В мире, Африка, Ватикан, Демократическая Республика Конго, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ВОЗ, Ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире, Папа Римский
Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян

Папа Римский выразил поддержку больным оспой обезьян, назвав ее мировой ЧС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 25 авг - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку "тысячам больных" оспой обезьян, назвав ее чрезвычайной ситуации мирового масштаба.
«
"Я хочу выразить солидарность с тысячами людей, пораженных оспой обезьян, которая уже представляет собой всемирную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении", - заявил понтифик по окончании традиционной воскресной проповеди в Ватикане.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая 2022, 15:53
Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
Папа отметил, что молится за всех зараженных, в особенности за население Демократической республики Конго, испытывающее множество трудностей, и выражает поддержку местным церквям в наиболее пострадавших странах.
«
"Я призываю правительства и частные производства делиться технологией и доступными средствами лечения с тем, чтобы медицинской помощи хватило бы всем", - сказал папа Франциск.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, заявила Попова
19 августа, 12:34
 
В миреАфрикаВатиканДемократическая Республика КонгоФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВОЗСитуация с эпидемией оспы обезьян в миреПапа Римский
 
 
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